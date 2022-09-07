Российские разработки для lifescience на OpenBio-2022

На OpenBio-2022 обсудят влияние санкций и перебои в поставках на развитие отечественного приборостроения, разработку лекарственных средств и реагентов для исследований, а также поиск финансирования на исследования и изменения в работе инвестиционных фондов с биотехнологиями. Отраслевой комплекс мероприятий OpenBio в девятый раз состоится в наукограде Кольцово Новосибирской области с 27 по 30 сентября.

Тренды генетических технологий

Большое внимание на OpenBio в этом году будет уделено российским разработкам, производству лекарственных препаратов и реагентов, а также перспективам новых методов диагностики и лечения.

— Мощным фактором развития генетических технологий является развитый устойчивый рынок реактивов, которые необходимы для получения и анализа генетических данных. В ситуации, когда закрыты границы для поставок из-за рубежа, заказчики реактивов столкнулись с проблемами для продолжения исследований, для профилактики и терапии заболеваний, — объясняет Григорий Степанов, кандидат химических наук, заведующий лаборатории геномного редактирования ИХБФМ СО РАН, модератор круглого стола «Реактивы для Lifescience».

Степанов отмечает, что с проблемами из-за санкций и закрытия границ столкнулись не только исследователи научных институтов или специалисты наукоемких предприятий, но и обычные люди, которые хотят сдать в лаборатории анализы на те или иные маркеры заболеваний. По мнению ученого, генетические технологии — это основа для разработки диагностических систем, развития ветеринарии, медицинских технологий и аграрно-производственного комплекса.

На круглом столе «Реактивы для Lifescience» 29 сентября производители, дистрибьюторы и сотрудники лабораторий обсудят тренды развития генетических технологий, проблему нехватки важных реактивов и факторы, которые влияют на их доступность. Они разберутся: почему российские производители не могут обеспечить полную независимость на рынке реактивов? Как выбирать аналоги для реагентов? Как в ближайшие несколько лет изменится цена на исследования? Какие исследования станут доступнее, а какие вообще могут прекратиться?

Импортозамещение в биотехнологиях

Сергей Долгушин, директор компании «Айвок», объясняет, что успешное производство оборудования и реагентов требует совместной работы сразу нескольких специалистов:

— Чтобы оборудование хорошо работало, было оснащено качественным программным обеспечением, а медицинским и научным сотрудникам было удобно на нем работать, его необходимо создавать в союзе разных специалистов: биологов, физиков-инженеров, программистов и, если это медицинское оборудование, врачей.

По мнению Долгушина, за последние пять лет российские разработчики накопили большой опыт в создании новых приборов, которые не уступают по техническим параметрам продукции ведущих зарубежных вендоров. Он отметил, что раньше внутренний рынок был полностью занят зарубежными компаниями, а теперь он освобождается, однако глобальный процесс замены западного оборудования на российское может занять еще около пяти лет.

Сергей Долгушин выступит модератором круглого стола «Российские разработки для инженерной биологии, биобезопасности и генетических исследований», который пройдет в рамках OpenBio 29 сентября и будет посвящен поиску инвестиций на разработки, обеспечению роста продаж отечественных производителей на российском рынке и возможностях выхода на зарубежные рынки в современных реалиях.

Инвестиции для стартапа

На OpenBio ежегодно обсуждают поиск инвестиций для научных разработок и стартапов в сфере биотехнологий с точки зрения не только производителей и исследователей, но и самих инвесторов.

— За последние полгода в инвестиционном климате произошли большие изменения. Наша задача — получить разностороннюю картину от экспертов и понять, как сейчас себя чувствуют инвесторы на российском рынке. Важно разобраться и сравнить, как они повели себя в этих условиях: меняют ли они стратегии поведения, продолжают ли свою деятельность и какие меры им приходится предпринимать для устойчивой работы, — рассказывает Елизавета Рождественская, заместитель исполнительного директора Венчурного фонда Национальной технологической инициативы, модератор круглого стола «Реалии российского инвестора: эпоха новых возможностей».

Круглый стол пройдет на OpenBio 30 сентября и соберет для обсуждения работы в современных реалиях экспертов инвестиционного рынка: бизнес-ангелов, экспертов из частных и государственных фондов, инвесторов в области медицинских и биотехнологий.

В программе OpenBio-2022 — конференция молодых ученых, выставка достижений биотехнологических компаний и научно-деловой форум с дискуссиями по вопросам долголетия, разработке лекарств и реагентов, импортозамещению борьбе с возрастозависимыми заболеваниями, противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

В 2021 году в OpenBio приняли участие почти 6 тысяч человек из 42 регионов России и 15 зарубежных стран, из них офлайн — 920, онлайн — 5027. На научной конференции OpenBio молодые ученые представили 120 докладов в секциях «Вирусология», «Биофизика», «Биотехнология», «Молекулярная биология» и «Биоинформатика».

Ранее редакция сообщала, что на форуме планируют обсудить разработку лекарственных средств, возрастозависимые заболевания и перспективы отечественной науки.