Stellantis приостановит экспорт автомобилей из России

Автоконцерн Stellantis, образованный год назад в результате слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской PSA Group, приостановил экспорт автомобилей из РФ и поставки машин на местный рынок из-за рубежа, сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо компании.
— Весь экспорт автомобилей Stellantis в Россию и импорт из нее приостановлены, —приводит агентство заявление автопроизводителя.
Корпорация Stellantis владеет 14 брендами, среди которых Citroёn, Fiat, Opel и Peugeot.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. После этого многие крупные зарубежные компании заявили, что ограничивают свою деятельность в России.
Фото: pixabay.com — AngelGvo
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