«Стерегущий Алтай»: на новой выставке на курорте Сбера «Манжерок» показали наследие кочевников и памятники Пазырыкской культуры

На курорте Сбера «Манжерок» открылся новый выставочный проект, посвященный культуре Алтая. 1 марта здесь открылась выставка под названием «Стерегущий Алтай», которая сочетает в себе мифологические образы и символы археологического прошлого.

Наследие кочевников, памятники Пазырыкской культуры, мистический реализм. Выставка работ талантливых мастеров из Горного Алтая сочетает в себе работы художника и народного мастера.

Немеркнущее золото скифов Аржана Ютеева и мистический реализм Аржана Кухаева помогут по-новому взглянуть на эпоху кочевой цивилизации и расширит представления о культуре алтайского народа.

«Наш курорт стремится развивать свою территорию как мультикультурное пространство, объединяющее творческих людей из разных регионов и стран. С сентября прошлого года в отеле проходила экспозиция работ Даши Намдакова, а также были представлены работы пяти художников региона: Валерия Тебекова, Сергея Дыкова, Амыра Укачина, Владимира Ельникова и Валерия Октября», — отметил генеральный директор курорта Владимир Щербинин.

На торжественном открытии министр туризма Эрчим Сарбашев и министр культуры Республики Алтай Ольга Антарадонова отметили роль курорта «Манжерок» в культурном туризме, которая дает возможность объединить как деятелей искусства, так и бизнес.

«Эти работы представляют собой новое прочтение нашей культуры, иной взгляд на памятники Пазырыкской культуры и эпоху кочевой цивилизации. Благодарен курорту «Манжерок» за выделенную для экспозиции площадку и предоставленную жителям и гостям региона возможность ближе познакомиться с нашим уникальным наследием. Курорт становится одним из центров культурного притяжения и вносит большой вклад в популяризацию истории и традиций», — отметил министр туризма Республики Алтай Эрчим Сарбашев.

На выставке «Стерегущий Алтай» представлены копии произведений пазырыкского периода — золотые бляхи в виде барса, оленя, орлов-грифонов, фигуры хищных зверей, наконечники стрел, конская упряжь, ювелирные украшения, а также золотые олени. Все изображения животных «звериного стиля» народного мастера Аржана Кухаева поражают своим совершенством и изяществом, а украшения Укокской принцессы не оставляют никого равнодушным и открывают завесу тайны самой древней в стране культуры — Пазырыкской культуры. Аржану Кухаеву удалось разгадать древние технологии плавки руды, ковки металла, благодаря которому он воссоздает искусство предков скифского времени.

Художественные работы Аржана Ютеева всегда завораживают. Если серии «Бессмертные» и «Послание» тревожат зрителя, то новые работы серии «Тамга. Память рода» молодого художника отражают глубинную связь рода и преемственность поколений.

Серия «Тенгри» автором переосмыслена, здесь величественные герои увековечены на тысячелетия. Монументальные образы четырех кезеров проявляются из-за древнетюркской надписи- Тенгри-(Небо). В этой серии ощущается дух предков, узнаваемых в лицах наших современников.

Авторы, в свою очередь, выразили благодарность за продвижение национальной культуры.