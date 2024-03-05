Евгения Бондаренко: Призыв к плавному переходу на «белую сторону» можно расценивать как последнее предупреждение

— Хочу выделить несколько предложений, посылов и тенденций, которые я услышала в послании президента Федеральному собранию:

Владимир Путин: Для бизнеса проработать амнистию по дроблению и налоговой оптимизации Закрытие лазеек ухода от налогов и занижения налоговых платежей. Отказ от временных мораториев на проверки и переход на риск-ориентированный подход. Повышение МРОТа, увеличение доли зарплат в ВВП. Перераспределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие и личные корпоративные доходы. Сокращение неравенства в обществе. Смягчение налогового режима для производственных предприятий малого и среднего бизнеса.

Все предложения имеют общую связующую нить и задачу: «Налоговая система должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач».

Чего же ждать бизнесу?

С одной стороны, президент призвал бизнес «обеляться», отказаться от искусственного, притворного дробления бизнеса и перейти к цивилизованной работе.

С другой стороны, попросил правительство и парламент проработать параметры амнистии для некрупных компаний без штрафа и пересчета налогов за предыдущие периоды и введение плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, переходящих с упрощенки на общую систему налогообложения.

Мне кажется, подобный призыв к плавному переходу на «белую сторону» можно расценивать как последнее предупреждение, этому способствуют громкие уголовные дела блогеров.

«Дробленщикам» необходимо серьезно задуматься и после появления параметров налоговой амнистии оценить налоговые последствия, есть смысл просчитать налоговые риски, налоговые доначисления при отказе от перехода в «белую» зону, и реальную налоговую нагрузку плавного перехода. Обычно любая амнистия имеет срок реализации, возможно, долго размышлять времени не будет.

В противном случае, можно ждать: вызовы на комиссии, предложения подать уточненные декларации, а при отказе — готовиться к выездным проверкам и доначислениям.

Уже сейчас. Этому способствовал риск-ориентированный подход, он тестировался и налаживался эти годы,

С января 2025 года планируется переход на риск-орентированный подход: нет рисков — нет проверок. И применять стоит только профилактические меры — звучало в послании.

Возможностей применения лазеек для ухода от налогов будет все меньше, по поручению президента они должны быть вообще закрыты. В послании обозначен был только один из способов агрессивной оптимизации налогов — дробление, ФНС известны и другие: управляющие ИП, самозанятые, бумажный НДС и т.д.

Желание увеличить зарплаты в доли ВВП, величину МРОТ напрямую связано с таким способом оптимизации, как массовое использование самозанятых вместо сотрудников. Бизнесу стоит трезво посмотреть на свои модели ведения бизнеса с учетом этих тенденций.

На протяжении всего послания озвучивалось намерение об улучшении благосостоянии населения, о сокращении количества граждан, живущих в бедности, о мерах поддержки многодетных семей, семейной ипотеки и об увеличении налоговых вычетов для семей.

Указаны и возможные источники улучшения благосостояния, помимо развития промышленности, внутреннего производства, создания новых рабочих мест, профориентации, формирования кадров и повышения производительности труда, несколько раз было сказано о справедливости, равных условиях и налоговой нагрузке, справедливом распределении налоговой нагрузки в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы.

Что же это значит для бизнеса и состоятельных людей?

Ждем прогрессивных налоговых ставок НДФЛ, возможно, изменений в части отчислений страховых взносов, для «высоких» личных и корпоративных доходов: дивидендов, зарплат, процентных доходов.

Намерение на положительные изменения намечены во многих социальных сферах: строительство школ и детских садов, открытие передовых и инженерных школ, строительство спортивных объектов, стимулирование к спорту и здоровому образу жизни, продление срока действия семейной ипотеки и материнского капитала, внедрение профориентации со школьной скамьи, строительство университетских кампусов и др.

Планируется запустить и продолжить множество национальных проектов и программ развития. Так, для развития промышленности предлагается «промышленное меню»: промышленная ипотека, повышенная амортизация при покупке отечественного оборудования, субсидии для проведения НИОКРов, субсидированные процентные ставки для проектов по выпуску приоритетной продукции, планируется и дальше развивать индустриальные технопарки и точки роста.

Планов, поручений и наказов множество, практически во всех сферах жизни человека, общества и всех отраслях экономики государства, и хочется еще раз повторить фразу из послания: «Налоговая система должна обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных задач».

С прошлогоднего послания повторяется посыл, что отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, не выводить средства за рубеж. Многократное повторение главой государства одной и той же мысли необходимо учитывать российскому бизнесу при выстраивании своих бизнес-моделей и денежных путей.

Тенденция на «обеление» будет продолжаться, собираемость налогов будет расти, налоговые ставки в части высоких личных доходов могут подрасти, в то же время запускается множество программ поддержки, развития, субсидирования приоритетных направлений экономики, развития территорий, массового жилищного, промышленного и дорожного строительства, и налоговая система призвана обеспечить реализацию запланированных программ.

Евгения Бондаренко, налоговый консультант, профессиональный медиатор, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт».