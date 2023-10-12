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Стоимость грузовых автоперевозок в России резко возросла

  • 12/10/2023, 17:01
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Стоимость грузовых автоперевозок в России резко возросла
По итогам третьего квартала текущего года она увеличилась на 41,1% в сравнении с тем же периодом минувшего года.

Аналитики утверждают, что такая динамика может быть связана с нехваткой у автоперевозчиков техники и дефицитом водительских кадров на отечественном рынке, пишет «Ъ» со ссылкой на данные аналитиков биржи грузоперевозок ATI.SU.

По словам основателя ATI.SU Святослава Вильде, на сегодняшний день соотношение между количеством размещенных на бирже грузов и машин, готовых их перевезти, оценивается в «три-четыре, а иногда и пять к одному».

При этом гендиректор Delko Санджар Ашуралиев считает, что на стоимость грузовых автоперевозок могут также повлиять неблагоприятные погодные факторы предстоящей зимой.

— Устаревающая техника может не выдержать холода, при этом не все перевозчики имеют возможность обновлять автопарк, — добавил он.

Известно, что рост стоимости грузовых перевозок в стране фиксируется на протяжении продолжительного времени.

Ранее редакция сообщала, что количество отправлений из Казахстана в Сибирь выросло более чем на 100%.

Фото: infopro54

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : стоимость грузовых автоперевозок дефицит автоперевозчиков


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