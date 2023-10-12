Глеба Поповцева в парламенте Новосибирской области заменит Юлия Швец

— В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного Собрания Новосибирской области Глеба Поповцева Новосибирский облизбирком принял постановление о передаче вакантного мандата депутата зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов, выдвинутого Новосибирским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Юлии Швец, — сообщила пресс-служба избирательной комиссии Новосибирской области.

Сегодня Швец была зарегистрировала в качестве депутата и получила удостоверение об избрании от председателя облизбиркома Ольги Благо.

Напомним, мандат у экс-депутата Заксобрания Новосибирской области Глеба Поповцева отозвали на сентябрьской сессии. Председатель транспортного количества регионального парламента Валерий Ильенко сообщал, что Заксобрание получило информацию от следственного комитета области и отмечал, что решение принимается в соответствии с законодательством. Поповцев был избран в седьмой созыв по спискам по 18 округу (Новосибирский район, г. Обь) от партии «Единая Россия».

Практически сразу после отзыва появилась информация о том, что мандат Поповцева передадут Юлии Швец, которая шла следующей по списку единороссов. Швец является руководителем регионального исполнительного комитета и заместителем секретаря Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия», а также региональным координатором мобилизационного партийного проекта «Жители МКД».

Ранее редакция сообщала о том, кто планирует пойти на довыборы в горсовет Новосибирска.