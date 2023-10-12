Болельщицы смогут диагностировать рак груди пред матчем ХК «Сибири» в Новосибирске

13 октября, перед матчем с магнитогорским «Металлургом» на территории «Сибирь-Арены» можно будет сделать маммографию и выяснить фактор риска рака. Об этом сообщает Минздрав Новосибирской области.

С 14:00 до 19:30 на парковке «Сибирь-Арены» будет работать мобильная маммография. А с 17:30 до 19:20 у главной сцены (сектора Е1 и Е2) будет проводиться скрининг на выявление факторов риска развития онкологических и других неинфекционных заболеваний.

— Там же по поводу новообразований кожи будет консультировать дерматолог областного кожвендиспансера. Будут организованы интерактивные зоны по обучению самообследованию молочных желез, оказанию первой помощи, — говорится в сообщении.

Также с 19:00 на 20 минут будет организован открытый микрофон с главным онкологом Новосибирской области Сергеем Фурсовым на главной сцене.

Отмечается, что 13 октября «Сибирь» проведет благотворительный матч, посвященный профилактике и ранней диагностике онкологических заболеваний молочных желез. На благотворительный матч будут приглашены женщины из клуба «Хорошие люди Сибири» — клуба поддержки онковыздоравливающих людей.

А болельщиков ждет особый, розовый и фиолетовый, дизайн хлопушек.

Розовый — цвет борьбы с раком молочной железы, фиолетовый — борьбы с раком предстательной железы, который у мужчин встречается чаще всего. Этой теме будет посвящена одна из ноябрьских игр.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области увеличилось число случаев рака кожи в 2023 году.