Стоимость обслуживания автомобильного кондиционера в России резко выросла

В 2025 году сезон обслуживания автокондиционеров начался раньше обычного. Работы уже идут в большинстве федеральных округов России: в Приволжском, Сибирском, Уральском, Центральном и Дальневосточном. Такие данные приводит международная сеть автосервисов FIT SERVICE.

В апреле спрос на кондиционеры вырос на 40% по сравнению с прошлым годом, а в мае — еще на 9%. С апреля по июнь число обращений по установке кондиционеров продолжает расти. По мнению экспертов, пик спроса еще не достигнут.

— Весна в нашей стране была ранней и теплой, поэтому мы отметили резкий рост числа машинозаездов по услуге «кондиционер» уже в апреле. Если раньше потребность в прохладе и комфорте внутри салона авто возникала только в первые летние месяцы, то в этом году гораздо раньше, — сказала директор компании Татьяна Овчинникова.

Первая неделя лета, как отмечают специалисты, показала небольшое снижение по сравнению с прошлым годом. Однако количество визитов демонстрирует стабильный рост спроса. Эксперты прогнозируют, что общее число сезонных работ может увеличиться на 10–15%, по сравнению с прошлым годом.

За весну (апрель и май) автосервисы также отметили рост спроса на услуги по обслуживанию кондиционеров — на 14%. Автовладельцы стали чаще заказывать не только заправку, но и дезинфекцию системы и салона, а также чистку конденсора и испарителя.

Весной 2025 года в список самых востребованных услуг по кондиционерам вошли диагностика, заправка, снятие и установка конденсора, дезинфекция системы и удаление запахов, а также замена компрессора. Особенно выросли запросы на поиск утечек (+49%) и дезинфекцию системы и салона (+42%).

Средняя стоимость заказ-нарядов с услугами по кондиционеру за апрель и май 2025 года составила 16 893 рубля, что на 21% больше, чем в прошлом году. В эту сумму включены и другие услуги, которые клиенты заказывают вместе с работами по кондиционеру.

Ранее редакция сообщала о том, что названы самые популярные подержанные автомобили в России по итогам мая. В сравнении с апрелем все десять моделей-лидеров показали снижение продаж.