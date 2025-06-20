Новосибирская область заняла 11 место в Национальном инвестиционном рейтинге

Российское Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Его презентация состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. В десятке лучших не оказалось ни одного сибирского региона. Новосибирская область заняла 11 место (в 2024 году — 13 строчка).

Рейтинг возглавила Москва, вторую строчку разделили Нижегородская область и Республика Татарстан. На третьем месте расположились Московская область и Республика Башкортостан. Замыкают пятерку лучших Сахалинская и Тюменская области (4 строчка), а также Калужская, Смоленская и Челябинская области (5 строчка).

Кроме того, в топ-10 вошли: Санкт-Петербург (6 место), Республика Крым, Воронежская область и Краснодарский край (7 место), Липецкая область и Чеченская республика (8 место), Новгородская и Магаданская область (9 место), Свердловская и Саратовская области (10 место).

До 2024 года включительно составители рейтинга публиковали первые 20 позиций, и в прошлом году Новосибирская область занимала в нём 13 позицию. Регион разделил эту строчку с Севастополем, Республикой Саха, Кемеровской и Оренбургской областями. Для сравнения, в 2017 году Новосибирская область была в рейтинге на 27 месте.

В конце 2024 года была утверждена обновленная методология рейтинга. В нём количество показателей увеличилось с 70 до 110, а топ сокращен до десяти позиций. Кроме того, в обновлённой структуре реализована углубленная детализация показателей, среди них: «Недвижимость», «Инженерные сети и коммуникации», «Защита бизнеса», «Меры поддержки бизнеса», «Экспортная деятельность», «Инфраструктура, технологии и связь», «Кадровые и трудовые ресурсы», «Развитие рынка и конкуренции».

Стоит отметить, что в рейтинге-2025 года Новосибирская область возглавила одно из этих направлений. Регион стал лучшим в категории «Развитие рынка и конкуренции».

Рейтинг формируется на основе опросов предпринимателей и экспертов, а также статистических показателей. В этом году опросами охвачено более 400 тысяч предпринимателей.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы попали в топ инвесторов в курортную недвижимость.