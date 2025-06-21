Новосибирские селлеры получают предупреждения от налоговой за дробление бизнеса

Новосибирские предприниматели, торгующие на маркетплейсах, начали получать предупреждения от налоговой за дробление бизнеса и фиктивную регистрацию в регионах с льготным налоговым режимом. Об этом редакции Infopro54 сообщил президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко.

— Такие «письма счастья» селлеры начали получать в конце апреля, и сейчас этот тренд активно набирает обороты, — констатировал собеседник Infopro54.

Эксперт напомнил, что раньше налоговая не видела селлера на маркетплейсе, а также многие операции, которые он совершал на онлайн-площадке. Однако с конца прошлого года маркетплейсы начали подавать в ФНС большой объем данных. Сообщения отправляются в рамках пилотного проекта между ФНС и маркетплейсами по информационному обмену.

— Сейчас налоговики с помощью искусственного интеллекта видят связанные кабинеты селлера, могут отследить связанные поставки. После накопления и анализа этой информации процесс пошел. Формально уведомления пока не обязывают селлера к действиям и не влекут санкций, но информация уже уходит в налоговую и может лечь в основу проверки, — рассуждает собеседник редакции.

В письмах, которые получают новосибирские предприниматели, указано, что селлер должен в течение 10 рабочих дней направить пояснение об отсутствии нарушений либо подать уточненные декларации с совокупной выручкой и полной ставкой НДС.

Кроме того, налоговая стала жестче отслеживать миграцию бизнеса. Алексей Москаленко пояснил, что в предыдущие годы новосибирские предприниматели нередко регистрировали ИП в регионах, где могли получить льготные налоговые ставки.

— Кто-то покупал для этого квартиры, кто-то ― любую недвижимость. На этом сформировался даже определенный рынок: для «прописки» бизнеса предлагались кладовки, бараки и т.д. Сейчас этот реестр тщательно анализируется. Налоговая может поинтересоваться у предпринимателя, почему его ИП зарегистрировано в одном регионе, а он и его семья ходит в спортивный клуб, в школу, в детский сад — в другом. Такие вопросы новосибирские предприниматели тоже начали получать, — рассказывает Алексей Москаленко.

По его словам, следующим шагом будет доначисление по налогам ― и многие селлеры это не переживут.

— Ранее ИП использовали льготы для получения конкурентного преимущества на площадке: делали больше скидки. Сейчас снижать цены предпринимателям придется за свой счет. Такой запас прочности есть у немногих, — подчеркивает Москаленко.

Ранее редакция сообщала о том, что маркетплейсы в России обяжут проверять маркировку товаров. Новосибирские эксперты считают, что это поможет белым селлерам избавиться от конкурентов.