Стоимость патента для предпринимателей повысится в Новосибирской области

Минфин Новосибирской области предложил принять механизм ежегодной актуализации стоимости патента (ПВГД) для предпринимателей.

— Если затягивать вопрос и вовремя не актуализировать региональный налог, то мы придем к девальвации налогового режима и бессмысленности его существования и администрирования, — предупредил министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко, выступая на сессии регионального парламента.

В пояснительной записке также подчеркивается, что целью законопроекта является обеспечение принципов равенства и справедливого налогообложения на территории Новосибирской области.

— Размеры ПВГД, установленные в действующей редакции закона, актуальны только для 2024 года и в последующие периоды не будут соответствовать реальным экономическим показателям региона. Это приведет к нарушению принципов равенства и справедливости налогообложения, — отмечается в документе. — Так, налогоплательщики, уплачивающие налоги по упрощенной или общей системам налогообложения, будут уплачивать их с учетом роста МРОТ, а также иных экономических показателей. Однако налогоплательщики, применяющие ПСН, продолжат уплачивать налоги исходя из экономической ситуации прошлого года.

Минфин предлагает два варианта ежегодной индексации стоимости патента:

Для тех, кто ведет деятельность, основываясь на труде наемных рабочих, стоимость патента предлагается увеличивать на прогнозный рост зарплаты. Напомним, в 2025 году расчетное повышение МРОТ к 2024 году составляет 116,6%; а с учетом задачи, поставленной президентом, к 2023 году МРОТ должен вырасти в два раза.

— Данный принцип обусловлен тем, что размер заработной платы наемного работника не может быть меньше МРОТ. Соответственно, один наемный работник не может зарабатывать менее суммы своей годовой заработной платы и страховых взносов, которые за него уплачивает индивидуальный предприниматель, поскольку в противном случае индивидуальному предпринимателю было бы невыгодно привлекать его к работе, — отмечается в пояснительной записке.

По данным Минфина, это будет актуально почти для 11 тысяч новосибирских предпринимателей, работающих в 102 видах деятельности.

Для тех, кто ведет деятельность за счет транспортных средств и объектов недвижимости — на индекс роста потребительских цен по тем видам, которые дают ИП доход от имущества. Это будет актуально для 20,5 тысячи предпринимателей, работающих в 27 видах деятельности.

При этом у предпринимателей, работающих по патенту, сохраняется право уменьшать сумму налога на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Кроме того, Виталий Голубенко напомнил, что налог на патенты на 100% зачисляется в местные бюджеты.

Судя по пояснительной записке, дополнительные доходы бюджетов муниципальных образований Новосибирской области от принятия закона оцениваются в размере 174,0 млн рублей, в том числе:

109,9 млн — в бюджеты городских округов;

64,1 млн — в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов.

В итоге, по прогнозам, в бюджет в 2025 году по патенту поступят 1,1 млрд рублей. План на 2024 год — 906 млн рублей, на 2025-й (без индексации патента) — 934 млн рублей.

Законопроект на сентябрьской сессии был принят в первом чтении.

Ранее редакция сообщала о том, что у некоторых предпринимателей Новосибирской области с начала 2021 года стоимость патента выросла более чем в 10 раз.