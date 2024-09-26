В Новосибирске легковушка врезалась в поезд

Утром 26 сентября в Новосибирске около железнодорожного переезда на улице Варшавской в Советском районе Новосибирска произошла авария.

По словам очевидцев из группы «На ОбьГЭСе», на этом участке дороги образовался затор из автомобилей после столкновения образовался затор.

Предполагается, что водитель легкового автомобиля попытался проскочить перед приближающимся составом, но не справился с управлением, и его машина врезалась в тепловоз.

Есть ли пострадавшие неизвестно.

Новосибирцы прокомментировали ситуацию.

— Поспешил — людей насмешил. ​​​​​​​— Шлагбаум или невидимый, или его нет. — Водитель, конечно, тот еще Шумахер.

Ранее редакция сообщала о том, что удар подвижного состава пришёлся в переднюю часть иномарки. Уснувший на ЖД путях мужчина погиб под колесами локомотива под Новосибирском.