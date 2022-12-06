Горнолыжный комплекс «Юрманка» перенес открытие на неопределенную дату

Открытие горнолыжного комплекса «Юрманка», расположенного в Маслянинском районе Новосибирской области, перенесли на неопределенную дату. Ранее в сообществе комплекса в «ВКонтакте» говорилось, что горнолыжный сезон в «Юрманке» начнется 2 декабря. Трасса и подъемники уже подготовлены для сезона 2022-2023. Также отмечалось, что с первого дня будет работать прокат, кресельный и бугельный подъемники, прокат тюбинга, кафе.
30 ноября в сообществе было сделано заявление о переносе открытия со 2 декабря на неопределенную дату. С чем связано это решение ― на момент публикации материала редакции у собственников «Юрманки» уточнить не удалось. В комментариях под заявлением любители горнолыжного отдыха предполагают, что перенос может быть связан с недостаточным количеством снега на склонах.
— Правильно, что переносите, нужно явно больше снега, которого пока что нет, — подчеркивает один из подписчиков группы.
Такого же мнения придерживается и директор центра развития туризма Маслянинского района Елена Воротникова.
— Было только тестовое открытие. Я предполагаю, что это может быть связано с проблемами с оборудованием или снега мало. У нас же малоснежная зима в этом году, — отметила Елена Воротникова.
В январе 2022 года редакции стало известно, что представители района провели инвентаризацию «Юрманки», подготовили стратегию развития комплекса и были готовы принять его в муниципальную собственность
Ранее редакция рассказывала о планах создания в Маслянинском районе лыжероллерной трассы.
Фото с сообщества горнолыжный комплекса «Юрманка» в «ВКонтакте»
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