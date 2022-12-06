Горнолыжный комплекс «Юрманка» перенес открытие на неопределенную дату

Открытие горнолыжного комплекса «Юрманка», расположенного в Маслянинском районе Новосибирской области, перенесли на неопределенную дату. Ранее в сообществе комплекса в «ВКонтакте» говорилось, что горнолыжный сезон в «Юрманке» начнется 2 декабря. Трасса и подъемники уже подготовлены для сезона 2022-2023. Также отмечалось, что с первого дня будет работать прокат, кресельный и бугельный подъемники, прокат тюбинга, кафе.

30 ноября в сообществе было сделано заявление о переносе открытия со 2 декабря на неопределенную дату. С чем связано это решение ― на момент публикации материала редакции у собственников «Юрманки» уточнить не удалось. В комментариях под заявлением любители горнолыжного отдыха предполагают, что перенос может быть связан с недостаточным количеством снега на склонах.

— Правильно, что переносите, нужно явно больше снега, которого пока что нет, — подчеркивает один из подписчиков группы.

Такого же мнения придерживается и директор центра развития туризма Маслянинского района Елена Воротникова.

— Было только тестовое открытие. Я предполагаю, что это может быть связано с проблемами с оборудованием или снега мало. У нас же малоснежная зима в этом году, — отметила Елена Воротникова.

Напомним, в конце ноября 2021 года в группе ГЛК «Юрманка» «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что горнолыжный комплекс временно приостановил свою деятельность и будет закрыт на зимний период 2021-2022 года. Судя по сообщениям в группе, туристы все равно приезжают отдыхать — «дикарями». Цена за подъем на снегоходе: 1 подъем — от 200 рублей до 1 тысячи рублей с человека.

В январе 2022 года редакции стало известно, что представители района провели инвентаризацию «Юрманки», подготовили стратегию развития комплекса и были готовы принять его в муниципальную собственность

Ранее редакция рассказывала о планах создания в Маслянинском районе лыжероллерной трассы.