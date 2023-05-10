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Трансляцию парада Победы в Новосибирске посмотрело около 1 млн человек

  • 10/05/2023, 10:30
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Трансляцию парада Победы в Новосибирске посмотрело около 1 млн человек
В очных мероприятиях приняли участие более 177 тыс человек.

В мероприятиях, посвященных Дню Победы, в столице региона приняли участие более 177 тыс человек. Самые масштабными мероприятиями были парад Победы и возложение цветов на мемориале Славы. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания.

— На мемориал пришло больше людей, чем в прошлом году. Большой интерес к мероприятиям был не только у жителей области, но и других регионов и стран, — уточнил глава региона.

По предварительным данным, трансляцию парада Победы в Новосибирске на ОТС за 9 мая посмотрело более 1 млн пользователей, география – весь мир.

— Праздник удался, несмотря на все попытки его испортить. Праздник прошел на высоком организационном уровне, — подчеркнул Андрей Травников. — Спасибо организаторам и правоохранительным органам.

Напомним, парад, посвященный 78 годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел на площади Ленина в центре Новосибирска. В нем приняли участие около 2 тысяч человек и более 30 единиц боевой техники. По окончании парада, началась торжественная церемония открытия акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате.

 

Ранее, редакция сообщала, что в Новосибирске прошел парад Победы.

Фото: pixabay.com, renateko

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : парад Победы Андрей Травников


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