Стокилометровый газопровод начнут строить для двух районов Новосибирской области

Завершились проектно-изыскательские работы для газификации 9 населенных пунктов в Черепановском и Сузунском районах Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Строительство начнется в 2024 году. Благодаря новому газопроводу возможно будет газифицировать 4,5 тысяч домовладений.

— Протяженностью газопровода 112 километров, — поделился Денис Архипов, министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

Также в рамках развития газоснабжения и газификации региона будет построен межпоселковый газопровод от газораспределительной станции «Черепаново» до села Шурыгино, села Шипуново и рабочего поселка Сузун.

Напомним, что до 2027 года планируется газификация 5 новых районов (Сузунского, Чистоозерного, Купинского, Баганского, Карасукского), 65 населенных пунктов. В итоге, будет создана возможность для газификации 40,8 тысяч домовладений.

Ранее редакция сообщала о том, что тарифы на ЖКХ вырастут на 12,7% в 2024 году в Новосибирске.