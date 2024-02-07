Стоматология на колесах появилась в Новосибирской области

Первая передвижная стоматология появилась в Новосибирской области. Стоматология приписана к Куйбышевской ЦРБ. Мобильный медицинский комплекс регион получил благодаря нацпроекту «Здравоохранение», инициированному Президентом РФ.

— Сегодня комплекс готовится к первому выезду. Все документы на новый автомобиль больница получит до конца недели, — говорится в сообщении Минздрава Новосибирской области.

Первый выездной прием пройдет в селе Нагорное. План работы уже составлен на полгода вперед.

— Выезжать планируем в разные села. Основное направление – профилактика: осмотры, онкоскрининг, консультации, — отметил Евгений Васильев, главврач Куйбышевской больницы.

Сам комплекс содержит все, что требуется для лечения зубов. Например, в нем есть современная стоматологическая установка и цифровой визиограф.

Ранее редакция сообщала о том, что требования по оснащению медкабинетов подкорректируют по предложению бизнес-омбудсмена.