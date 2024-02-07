В Новосибирске просят ужесточить наказание женщине, сбившей насмерть самокатчика

В Колыванском районном суде Новосибирской области рассматривают ходатайство исправительного учреждения об ужесточении наказания Виктории Уржумовой, осужденной за смертельное ДТП. Руководство ИК просит перевести женщину из колонии-поселения в колонию строгого режима.

— Осужденная признана злостным нарушителем режима содержания. Администрация ФКУ КП-22 пришла к выводу, что Уржумова не доказала своего исправления и ходатайствует об изменении вида режима содержания с колонии-поселения на колонию общего режима, — сообщили в пресс-службе суда.

Судебное заседание проводилось по видеоконференц-связи.

Напомним, приговором Железнодорожного районного суда Новосибирска Виктория Уржумова была признана виновной в смерти 21-летнего Карилла Калинина.

Трагедия произошла в ночь на 9 июля 2021 года на Вокзальной магистрали в центре Новосибирска. Молодой человек ехал на самокате, когда в него на огромной скорости влетел белый джип. За рулем белого Land Rover была Уржумова.

Через несколько дней парень скончался в реанимации не приходя в сознание.

Во время судебного разбирательства Уржумова уходила от прямых ответов суда и гособвинителя, врала и изворачивалась, чтобы избежать наказания. На одном из заседаний она предоставила фальшивую справку о своей беременности.

С учетом всех обстоятельств суд назначил виновнице аварии 2 года лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области виновник аварии, в которой погибла семья с маленьким ребенком, пошел под суд.