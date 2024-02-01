Требования по оснащению медкабинетов подкорректируют по предложению бизнес-омбудсмена

Частные медорганизации в 2023 году начали сталкиваться с проблемами при выдаче лицензии. Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, такие жалобы поступали из Республики Карелия и других регионов РФ.

— В ходе изучения вопроса выяснилось, что в отдельных сферах (например, магнитно-резонансная томография, неврология, детская урология-андрология, акушерство и гинекология, стоматология, неврология, офтальмология и так далее) изделия, указанные в стандартах, либо морально устарели и не производятся, либо не являются медицинскими и, соответственно, не подлежат регистрации в госреестре, — пояснял Титов.

При этом он подчеркнул, что разночтения между стандартами и фактическим наполнением реестра приводят к проблемам в работе медицинских организаций.

К примеру, в Карелии в «Стандарте оснащения кабинета врача-невролога и клинико-диагностического кабинета» упоминается «набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора», а в госреестре медицинских изделий его нет, так как набор не относится к категории «медицинских изделий». Медики также жаловались на проблемы с радиочастотной катушкой для магнитнорезонансной томографии (является частью комплектации системы, отдельно не используется), орхидометром для детской урологии и андрологии, аналитическими механическими весами для стоматологии, и так далее.

Запрос на комментарий по ситуации Борис Титов направил в Минздрав РФ. В ведомстве признали, что почти все указанные в обращении медизделия действительно не фигурируют в госреестре. В этой связи ведомство совместно с Росздравнадзором и внештатными отраслевыми специалистами прорабатывает вопрос об их исключении из стандартов оснащения медкабинетов.

— Разночтения между стандартами и реестром — не более чем бюрократическое недоразумение, — полагает общественный омбудсмен по вопросам частной медицины Андрей Яновский. — Надеюсь, вскоре оно будет устранено, и частные медклиники будут избавлены от этой препоны в развитии.

Ранее Борис Титов обращался в Министерство здравоохранения Российской Федерации с предложением пересмотреть утверждённые приказами Минздрава стандарты оснащения медицинских кабинетов, исключив из них медицинские изделия, не зарегистрированные в Государственном реестре медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий.