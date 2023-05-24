Страны, идеально подходящие для летнего отдыха в 2023 году

Есть немало стран, куда из РФ можно добраться прямыми рейсами, но в некоторых случаях потребуются пересадки. Перечислим самые популярные направления, и чем они примечательны.

Египет

До Египта, точнее до его самых популярных курортных городов – Каира и Шарм-эш-Шейха можно добраться напрямую из Москвы. Для этого нужно оформить однократную визу на месяц, она стоит около 25 долларов. Визу также можно сделать многократную, сроком на 90 дней, она обойдется примерно в 60 долларов. Безвизовый въезд для Россиян возможен на Синайский полуостров со сроком пребывания не больше 15 суток.

В Египет едут в первую очередь для того, чтобы увидеть великие пирамиды, самая загадочная из которых Большой Сфинкс. Еще одна знаменитая пирамида Хеопса находится в предместье Каира. Это единственное из 7 чудес античной эпохи, которое дошло до наших дней. Возраст монументальной скульптуры составляет порядка 4500 лет.

Египетские курорты также привлекают любителей снорклинга и дайвинга. Исследование морского дна популярное развлечение среди туристов.

Главным достоянием Египта считают песчаные пляжи с чистой водой и коралловые рифы. Топовым курортом считается Шарм-эш-Шейх, особенно красив залив Наама с кораллами и побережья. В 40 км от Шарма расположен заповедник Рас-Мохаммед.

Есть еще один курорт — Марса-эль-Алам на берегу Красного моря.

Другая интересная достопримечательность Египта – Национальный музей и, конечно, старейший египетский рынок Хан эль-Халили.

Шри-Ланка

Чтобы отправиться в путешествие на Шри-Ланку, потребуется виза. Возможен вариант с ее оформлением онлайн или непосредственно по прилету. Она обеспечит возможность пребывания в стране на срок до полугода.

На бывшем острове Цейлон много природных и исторических достопримечательностей, храмовых комплексов, возраст которых составляет несколько тысяч лет. Это роскошное архитектурное наследие эпохи Британской империи, здесь же находятся чайные плантации. А еще туристов привлекают многочисленные водные активности. И так называемый «Культурный треугольник» — зона между тремя бывшими островными столицами. Чтобы в полной мере проникнуться историей государства, стоит в преддверии поездки хотя бы поверхностно изучить основы буддизма.

Отдельного внимания заслуживает храм Гал Вахира и четыре статуи Будды, которые высекли в скале в двенадцатом столетии. Он был открыт британскими колонизаторами два столетия назад.

В этой же части острова расположено необычное скальное плато Сигия с остатками крепости, возведенной в пятом столетии. В самом строении можно посмотреть фрески, изображающие обнаженных наложниц гарема его основателя царя Кашьяпы.

Шри-Ланка – это не только древние крепости и статуи, но и роскошные пляжи.

Таиланд

Получить новые впечатления поможет летний отпуск, проведенный в Таиланде. Прямые рейсы из столицы РФ есть до Бангкока и Пхукета. Въезд безвизовый на срок до 1 месяца.

Вдоволь наплаваться в море и получить красивый загар можно на острове Пхи-Пхи. Здесь водятся безопасные для людей, но очень страшные по виду рифовые акулы. Их можно увидеть буквально в 7-10 метрах от побережья. Заодно можно подняться на обзорную площадку и полюбоваться белыми пляжами, Андаманским морем, воды которого имеют изумрудный оттенок.

Немного дешевле обойдется путешествие на полуостров Краби. Акул тут нет, а вот пляжи великолепные с нависающими скалами из известняка. Туристы здесь загорают, развлекают себя при помощи снорклинга и даже практикуются в альпинизме. Можно также заняться изучением окрестностей на морских каяках.

Любителей экстремальных развлечений привлекает Пхукет. Сюда едут в основном ради дайвинга, в том числе ночного. На Пхукете можно покататься на водных мотоциклах, повстречаться со скатами и китовыми акулами, увидеть затонувшие суда и удивительные по красоте коралловые рифы. Рафтинг на белой воде можно совместить с зажигательными вечеринками и незабываемыми рассветами.

Грузия

Прямые рейсы до Грузии отсутствуют, придется делать пересадку в Турции или Армении. Виза для такого путешествия не нужна, а вот загранпаспорт понадобится.

В Грузию едут не только для того, чтобы полюбоваться местными достопримечательностями, но и, чтобы отведать местную кухню. Это и знаменитые хачапури, и хинкали, и шашлыки с пури. Особенно сильно аппетит разгорается после морских купаний и горных восхождений. Путешествие в Грузию – это выбор сильных духом туристов.

Для морского отдыха идеально подходит Батуми. Есть и менее раскрученные курорты, где атмосфера более спокойная, например, Кобулете с его пляжем, протяженностью в десятки километров либо уединенный Сарпи, граничащий с Турцией.

Приверженцы активного отдыха, горных восхождений выбирают Сванетию. Самое популярное развлечение здесь трекинг на южных склонах Большого Кавказского хребта с его прекрасными видами. В этой части Грузии расположены Альпийские луга и ледники с заполненными бирюзовой водой озерами, затерявшиеся в горах аутентичные деревеньки. Отдельно стоит сказать о традиционных домах-башнях и истинно кавказском гостеприимстве.

Самые вкусные хинкали подают на их родине – в деревне Пасанаури. Тут течет шумная горная река Арагва, располагается смотровая площадка, с которой открывает обзор на слияние черной и белой речек. При желании здесь же можно заняться рафтингом.

Азербайджан

Еще одно популярное туристическое направление – Азербайджан, а если еще более точно – Баку. Прямые рейсы до этого города из Москвы есть. Виза не требуется, если срок пребывания не превышает 3 месяца. Но если в планах значится путешествие, которое продлится больше 2-х недель стоит позаботиться об оформлении временной регистрации.

Достопримечательностей в Баку более чем достаточно, одна из них – Национальный музей ковра. Строение обладает оригинальным архитектурным обликом, представляет собой свернутый в рулон ковер. Его возведением руководил архитектор из Австрии – Франц Янс.

Музей является настоящей сокровищницей ковроткачества: взорам туристов открываются сотни сюжетов и узоров. Самый старый из представленных ковров был создан в семнадцатом столетии.

Создается впечатление, что в Баку все достопримечательности располагаются в непосредственной близости друг от друга. Недалеко от музея ковров находится Старый город и его мощные крепостные стены, роскошный дворец Ширваншахов, Девичья башня, мечети, караван-сарай.

ЮНЕСКО даже внесло Ичеришехер в перечень объектов всемирного наследия. Жизнь тут бурлит еще с бронзового столетия, а примерно 100-200 лет назад процветала торговля с ремеслами. С пятнадцатого века средневековый город является общественно-политическим и культурным центром.

Именно в Баку проходили съемки культовой советской комедии «Бриллиантовая рука». Тут даже есть магазин с сувенирами и кафе с одноименным названием. Люди, родившиеся и жившие в СССР, обожают эти места.

Прогулки в черта города Баку сразу заставляют вспомнить советский кинематограф. Он являет собой сплав верований и религий, тут можно увидеть множество чудес архитектуры. Например, побывать в храме огнепоклонников, узнать, что такие зороастрийцы. А еще полюбоваться тремя Пламенными башнями, предоставляющими собой небоскребы, имитирующие языки пламени.

Азербайджан именуют страной огней, все потому, что на поверхность во многих местах выходит горящий газ. На фасадах Flame Towers в вечернее время организуют световое шоу. Из номеров отелей открываются роскошные виды на Каспийское море. Символом города Баку также считают Культурный центр Гейдара Алиева, возведенный в постмодернистском стиле.

По Азербайджану нужно путешествовать не спеша, многие сравнивают его с Дубаем. Туристам доставляют огромное удовольствие прогулки по бульварам и рынкам, дающие возможность в полной мере прочувствовать восточный колорит. Многие отправляются в Гобустан, чтобы проникнуться загадочными наскальными рисунками. Они находятся в археологическом заповеднике.

Тот, кто устанет от осмотров многочисленных музеев с памятниками, может отправиться на пляжи Апшеронского полуострова, где можно искупаться в теплом море и полюбоваться красивыми закатами.

Турция

Шикарными пляжными курортами славится Турция. Виза для поездки в эту страну россиянам не требуется, если срок пребывания составляет не более 60 дней. Выбор экскурсионных программ по данному направлению всегда богатый. Подавляющая часть туристов выбирает Стамбул с его колоритными мечетями. Для пляжного отдыха больше подходят курорты Анталия или Алания. Спросом также пользуются оздоровительные путевки к термальным источникам. Паммукале – это турецкое чудо-природы, представляющее собой белоснежные террасы.

Отдых в Турции по системе «все включено» уже на протяжении нескольких лет является модным трендом. Главные достопримечательности этой страны – Голубая мечеть, Собор Святой Софии, Гора Арарат не оставляют равнодушным никого.

Отдельного внимания заслуживает Каппадокия с ее древними пещерами, полетами на воздушном шаре.

Объединенные Арабские Эмираты

В ОАЭ туристы едут, чтобы насладиться пляжным отдыхом, городскими турами, шопингом. Визу для путешествия в эту страну можно оформить прямо в аэропорту.

Главными достопримечательностями в ОАЭ считают фонтаны в Дубае, Бурдж Халифа, мечеть шейха Зайда. Путешествие в арабское государство запомнится на всю жизнь.

Мальдивы

Мальдивы выбирают ценители пляжного отдыха, не зря же этот курорт называют земным раем. Россиянам, если поездка продлится не более 30 дней, визу оформлять необязательно.

Из достопримечательностей стоит выделить Банановый риф, сулящий незабываемые впечатления любителям дайвинга.

Всем, кто собирается отправиться на Мальдивы, рекомендуется побывать в подводном ресторане, поужинать в компании грациозных созданий.

Вообще Мальдивы это несколько островов, у каждого из которых есть какая-то изюминка.

Бахрейн

Бахрейн – это государство, расположенное по побережье Персидского залива. Визу нужно оформлять по прибытии. Островная страна считается самой маленькой в мире. Практически все туристы посещают Бахрейнский всемирный торговый центр, Верблюжью ферму, полигон Гран-При Формулы 1.

Из архитектурных и исторических достопримечательностей выделаются форд Арад, мост короля Фахда. Из культурных – Национальный музей, Дом Корана, мечеть Аль-Хамис. Из природных Дерево Жизни, заповедник – Аль-Арин.

Израиль

Это направление привлекает туристов тем, что позволяет полюбоваться не только архитектурными памятниками и побывать на пляжных курортах, но и совершить паломничество по религиозным местам. Визу оформлять не нужно.

Индия

Что касается данного направления, то оно пока только развивается и считается одним из наиболее перспективных. Культура Индии уникальна, как и местные достопримечательности. Сюда едут, чтобы отведать национальную кухню и побывать в самых живописных местах. Индия определенно стоит того, чтобы ее посетить. Электронную визу нужно оформлять заблаговременно.

Венесуэла

Россиянам, пребывающим в Венесуэлу, на срок менее 3-х месяцев виза не нужна. Эту страну сложно назвать туристической, но здесь созданы отличные условия для пляжного отдыха, который можно совместить с осмотром местных достопримечательностей: водопада Анхеля, массива Рорайма, острова орхидей, морского парка Лос-Рокес, старинного городка Ково.

Абхазия

Прямое авиасообщение с Абхазией отсутствует, но наземные границы с РФ открыты. Проще всего сюда добраться из аэропорта Сочи на общественном транспорте. В Абхазию приезжают, чтобы насладиться пляжным отдыхом, роскошной природой, мягким климатом. Экскурсионные программы здесь очень интересные, а местная кухня потрясающая. Виза в Абхазию не нужна, как и загранпаспорт. Путешествие по этой стране обычно включает в себя посещение озера Рица, Новоафонского монастыря.

Иран

В Иран туристы отправляются ради пляжного отдыха, который совмещают с осмотром достопримечательностей: мавзолея Имама Резы в Мешхеде, Радужной долины на Ормузе, Персидского сада Эрам в Ширазе, древнеперсидского города Персеполя. Виза требуется исключительно для индивидуального въезда, если речь идет про групповой тур, можно обойтись без нее.

Сербия

Сербия для летнего отдыха отличный выбор для всех, кто стремится к оздоровлению. Въезд в эту страну безвизовый. Она славится своими термальными источниками, интересными экскурсионными программами, а еще спа-турами.

С достопримечательностями и культурой перечисленных стран можно знакомиться в ходе многочисленных экскурсионных программ. Чтобы выбрать подходящую, достаточно обратиться в турагентство. Путешественникам предлагаются как дорогостоящие, так и бюджетные путевки, в том числе горящие. Кто-то мечтает об отдыхе на океанском побережье с возможностью любоваться восходами и закатами, а кто-то стремится к уединению, покорению горных вершин.