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Концессионную компанию обязали заплатить неустойку в размере 600 тысяч рублей

  • 06/06/2023, 11:39
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Концессионную компанию обязали заплатить неустойку в размере 600 тысяч рублей
Истцом выступал областной Минздрав.

Арбитражный суд Новосибирской области взыскал с «Седьмой концессионной компании» (входит в группу «ВИС») 600 тыс. рублей неустойки, говорится в материалах суда. Истцом выступал областной Минздрав.

— Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Седьмая концессионная компания» в пользу Министерства здравоохранения Новосибирской области штраф в размере 600 тыс. рублей. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать, — говорится в сообщении.

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Изначально требования составляли 54 млн рублей, однако позднее они были уменьшены до 43 млн рублей. Суд посчитал сумму неустойки завышенной.

— С учетом обстоятельств дела, принимая во внимание чрезмерно высокий размер неустойки в виде штрафа, незначительное количество дней просрочки (от 36 до 72 дней), сложность объектов проектирования, в целях обеспечения баланса интересов сторон, суд полагает возможным снизить размер неустойки до 100 тыс. рублей за каждое нарушение, — говорится в решении суда.

В августе 2022 года министерство подало в суд на компанию-концессионера, чтобы взыскать неустойку за срыв сроков проектирования учреждений здравоохранения. В декабре 2022 года губернатор региона Андрей Травников сообщил, что власти рассчитывают завершить строительство всех семи поликлиник, возводимых в рамках государственно-частного партнерства за 19,5 млрд рублей, до 2025 года: трех — в 2023 году и еще четырех — в 2024 году.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область вылетела из топ-10 регионов по уровню развития государственно-частного партнерства.

Фото: pixabay.com, succo

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Рубрики : Власть Бизнес Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : концессия ГЧП ВИС арбитражный суд


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