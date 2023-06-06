В Новосибирске выросли цены на такси

Многолетние рекорды сейчас бьют не только термометры в Новосибирске, но и цены на такси. Горожане, которые в жару решили не рисковать ехать в общественном транспорте и заказать такси, были неприятно удивлены. Поездки в городе стали дороже на короткие дистанции от 50-60 рублей, на длинные — до 200 рублей. Например, поездка с остановки общественного транспорта «Волховская» до жд Новосибирск- Главный обойдется в среднем 500 рублей (неделей ранее — 350 рублей).

При этом, водители такси считают, что это нормальная ситуация, так как увеличивается спрос.

— Почему-то никого не удивляет, что в разгар сезона на курортах цены поднимаются как минимум вдвое. А вот таксистов горожане осуждают за желание заработать, — говорят они.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске побит 100-летний температурный рекорд.