Страшное ДТП под Новосибирском унесло жизни двух человек

Поздно вечером 1 января на трассе «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» в направлении Кемерово столкнулись два автомобиля: «ВАЗ» и «Хонда». В результате ДТП двое мужчин, которые находились в «девятке», водитель и 18-летний пассажир, погибли на месте. Женщина-пассажир в автомобиле «Хонда» 1990 года рождения с травмами различной степени тяжести доставлена в районную больницу.

По предварительным данным, на 103 км трассы водитель 1999 года рождения за рулем «ВАЗ 2109» не справился с управлением, вследствие чего выехал на встречку, где столкнулся с машиной «Хонда Одиссей», которым управлял мужчина 1990 года рождения, пояснили в ГИБДД региона.

В настоящее время обстоятельства произошедшего все еще устанавливаются.

Ранее редакция сообщала, что ДТП со смертельным исходом произошло на омской трассе.