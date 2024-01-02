У президента Беларуси Лукашенко живет хамелеон Жорик

У президента Беларуси Александра Лукашенко в домашних условиях уже 2,5 года проживает хамелеон по кличке Жорик, передает Telegram-канал «Пул Первого». Его решили продемонстрировать в преддверии нового года, символом которого является Дракон.

На фото и видео, которые можно встретить в Интернете, можно рассмотреть сине-зеленый окрас Жорика. На кадрах он сидит под елью с огоньками.

Напомним, что наступивший 2024 год является годом деревянного зеленого Дракона. Согласно китайским традициям, он символизирует возрождение и духовное равновесие.