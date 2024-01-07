Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели женщины в ДТП под Новосибирском

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Новосибирской области Евгению Долгалеву расследовать обстоятельства гибели женщины в ДТП. Авария произошла в октябре 2021 года в поселке Степной Новосибирской области.

Обращение в социальной сети опубликовал 19-летний сын погибшей женщины. Молодой человек, его младшие брат и сестра остались сиротами после ДТП. В обращении он заявил о том, что следствие по уголовному делу по факту гибели его матери приостановлено. За два года правоохранителям не удалось установить личности виновных в происшествии.

—Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.

Напомним, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал работу СКР по Новосибирской области. Он остался недоволен эффективностью процессуальных проверок в регионе. Критике подверглись статистические показатели о количестве необоснованных решений об отказе в возбуждении уголовных дел.

Ранее редакция сообщала, что СК начал проверку после ДТП с пассажирской маршруткой в Новосибирске.