Стратегия развития электромобилей в России

Увеличивать электрический автопарк планируют с помощью стимулирующей 25% скидки на покупку новых транспортных средств по программе льготного автокредитования и лизинга. Но дисконт будет применим исключительно к машинам российского производства.

По оценке эксперта маркетплейса Банкавто (цифровая платформа РГС Банка) Дениса Мавланова, будущее российского электротранспорта с четкими концепциями развития кажется обнадеживающим, сообщает DK.ru.

Показатели продаж электрокаров за год выдают огромный рост. В 2020 году на всю Россию пришлось 6 тысяч проданных электрокаров, из них более 5 тысяч – с пробегом.

По данным «Автостата», первенство в продажах новых автомобилей за Porsche Taycan, второе место занимает Audi E-Tron, третье -Jaguar I-PACE. Для покупки любого автомобиля из ТОП-3 придется заплатить минимум 7–8 миллионов рублей.

Очевидно, что в условиях такой высокой стоимости число проданных Porsche Taycan в первом полугодии текущего года составило только 326 экземпляров. Объем продаж подержанных электрокаров выше этой цифры более чем в 15 раз. При этом более половины автомобилей купили граждане Дальнего востока с правой рулевой системой. Таким образом, самый большой объем электрического автопарка страны теперь принадлежит Nissan Laaf. Следующий по популярности BMW i3. Замыкает тройку лидеров – Tesla Model 3. И все это с нулевыми пошлинами и относительно доступными ценами.

Продлевать нулевую пошлину Минэкономразвития не планирует, так как не считает нужным поддерживать импорт таким образом. В ведомстве объяснили, что в стране за время нулевой ставки значительно выросло количество электромобилей с пробегом, что приводит к рискам для инвесторов, которые хотят наладить производство недорогих электромобилей в России. Поэтому в начале 2022 года для ввоза электрокара придётся заплатить 15% от его таможенной стоимости.

К 2030 году планируется увеличить количество портов электрической зарядки до 140 тысяч. Цифры кажутся нереальными, даже если учитывать частные зарядки, но главной проблемой является даже не их количество, а их мощность.

На сайте московской мэрии обозначено, что планируется зарядное устройство на 22 КВт и 50 КВт. За рубежом активно движутся 120-150 кВт и выше, причем этому способствуют сами производители, увеличивая емкость батарей. В связи с чем может так случиться, что наша сеть устареет в процессе своего развития, так как не готова к аккумуляторам, выросшим по мощности в пять или даже в десять раз.

Получается, что российская электротранспортная отрасль пока неконкурента ни на внутреннем, ни на внешнем рынке. Учитывая вышеперечисленные нюансы развития рынка электротранспорта в стране, сейчас к указанному министерством сроку в 2030 г. реальной видится цифра в 100 тыс. машин, а не в 1,4 млн.