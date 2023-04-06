В Новосибирске суд обязал экс-замдиректора клиники Мешалкина вернуть в госказну больше 30 миллионов рублей

Советский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство прокурора Новосибирской области об обращении в доход государства денег, которые незаконно получило должностное лицо ФГБУ «НМИЦ им. академика Мешалкина» Минздрава России и его родственники. По сообщению прокуратуры, речь идет о бывшем замдиректоре клиники имени Мешалкина Евгении Покушалове.

По сообщению Отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, были перерегистрированы права собственности на РФ квартиры Евгения Покушалова стоимостью 37 млн рублей, которая находится в Советском районе Новосибирска.

Напомним, Евгений Покушалов обвиняется в растрате с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Речь идет о хищении бюджетных денежных средств в размере почти 1,9 млрд рублей. Летом 2021 года на суде Евгений Покушалов заявил, что признает себя виновным и раскаивается. В ноябре суд приговорил его к лишению свободы на 2.5 года.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура оспаривает освобождение Евгения Покушалова. Ведомство подало апелляционную жалобу на соответствующее решение суда.

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