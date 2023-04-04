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Прокуратура Новосибирска организовала коллективный прием пайщиков жилмассивов «Просторный» и «Плющихинский»

  • 04/04/2023, 18:35
Автор:
обманутые дольщики
Всего обратилось 50 жителей.

По указанию прокурора области в прокуратуре города Новосибирска организован коллективный прием пайщиков жилищно-строительных кооперативов жилмассивов «Просторный» и «Плющихинский». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

В приеме приняли участие представители муниципалитета, правительства Новосибирской области, муниципального предприятия Горводоканал, налоговой инспекции. На интересующие пайщиков вопросы в прокуратуре города ответили чиновники, должностные лица предприятий. Всего на прием обратилось 50 граждан, от каждого принято обращение. Восстановление жилищных прав граждан на контроле прокуратуры, подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, что региональным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, строительство многоквартирных домов в Октябрьском районе города Новосибирска осуществляла коммерческая организация и созданные ею два жилищно-строительных кооператива с привлечением средств граждан-участников долевого строительства. Организации с 2016 года по настоящее время привлекают для строительства денежные средства граждан, но срок сдачи объектов истек, а дома не достроены и не введены в эксплуатацию.

Сегодня утром стало известно, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.

 

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура провела проверку строящихся домов в микрорайоне Плющихинский.

Фото с страницы прокуратуры Новосибирской области в Телегарм

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Рубрики : Власть Недвижимость Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : строительство прием прокуратуры обманутые дольщики микрорайон Плющихинский


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