Прокуратура Новосибирска организовала коллективный прием пайщиков жилмассивов «Просторный» и «Плющихинский»

По указанию прокурора области в прокуратуре города Новосибирска организован коллективный прием пайщиков жилищно-строительных кооперативов жилмассивов «Просторный» и «Плющихинский». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
В приеме приняли участие представители муниципалитета, правительства Новосибирской области, муниципального предприятия Горводоканал, налоговой инспекции. На интересующие пайщиков вопросы в прокуратуре города ответили чиновники, должностные лица предприятий. Всего на прием обратилось 50 граждан, от каждого принято обращение. Восстановление жилищных прав граждан на контроле прокуратуры, подчеркнули в ведомстве.
Сегодня утром стало известно, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову доложить о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура провела проверку строящихся домов в микрорайоне Плющихинский.
Фото с страницы прокуратуры Новосибирской области в Телегарм
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