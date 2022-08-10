Страховщики оценили какие машины стало нецелесообразно восстанавливать после ДТП

Такие данные представили специалисты «АльфаСтрахование» по итогам анализа страховых случаев по каско за первое полугодие текущего года.

— Возглавляет список Volkswagen Polo – в 4% случаев эту модель было невыгодно восстанавливать после ДТП, тогда как в первом полугодии прошлого года лидером была Kia Rio (4,3%). Чаще стали признаваться «тоталем» Hyundai Solaris – 3,8% против 3,3%, говорится в пресс-релизе Группы. — Снизилось количество «тотальных» ДТП с Kia Rio и Skoda Rapid. Если Kia лидировала по итогам прошлого года, то в первом полугодии текущего она занимает 7 место (2,7% в сравнении с 4,32% в прошлом году).

Отмечается, что увеличение количества машин премиального сегмента, авто европейских марок в рейтинге связано с ростом стоимости оригинальных запчастей, а также с тем, что из-за отсутствия регулярных поставок их стало сложнее найти. Также в списке появились автомобили марок Ford и Mitsubishi, деятельность заводов-производителей которых приостановлена.

Средняя сумма выплаты за тотальные ДТП в первом полугодии 2022 г. составила почти 1,6 млн руб. Максимальная – чуть больше 15,2 млн руб.