В Новосибирске перед судом предстанет директор компании по производству напитков

В Новосибирске перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 195 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

— Следствием установлено, что 43-летняя женщина, являясь фактическим руководителем коммерческой организации, не предоставила в налоговый орган декларации по акцизу за несколько месяцев 2017 года, уклонившись тем самым от уплаты акцизов в общей сумме свыше 195 миллионов рублей, что признается особо крупным размером, — говорится в сообщении.

Следователи считают, что предпринимательница знала, что организация фактически произвела напитки в общем объеме более 9 миллионов литров. Однако данные были отражены в системе ЕГАИС как произведенные и реализованные иными юрлицами.

Судом наложен арест на имущество обвиняемой на сумму более 10 миллионов рублей.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.