На участке в Клюквенном началось создание инженерной инфраструктуры

— Мы начали реализацию пилотного проекта по комплексному развитию территории — ЖК «Клюквенный». На участке площадью 182 га планируется построить 1 млн кв метров жилья, — сообщил на пресс-конференции и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Он подчеркнул, что площадка не обеспечена инженерными сетями и поэтому до сих пор не представляла интереса для застройщиков. Сейчас появился механизм —инфраструктурные и бюджетные кредиты — позволяющий привлекать федеральные средства для подключения инженерно-технических сетей. Программу реализует Минстрой РФ. По словам Колмакова, для площадки в Клюквенном необходимо около 7 млрд рублей, из них 3,5 млрд регион рассчитывает получить в 2022 году. Со стороны региона проектом занимается АО «Агентство развития жилищного строительства».

—Сейчас заключаются договоры с сетевыми ресурсоснабжающими организациями: МУП «Горводоканал», АО «РЭС», АО «Сибэко». Надеюсь, в следующем году мы уже будем видеть результаты по прокладке сетей. До 2030 года постараемся завершить этот участок строительством, — добавил чиновник.

Колмаков также сообщил, что уже существует мастер-план развития территории ЖК «Клюквенный», созданный с учетом всех современных требований, где запланировано строительство многоэтажные, среднеэтажных домов, а также социальных объектов: детских садов, школ и учреждений средне-специального образования, что позволит создать полноценный образовательный кластер. На площадке также планируется разместить поликлиники, транспортно-пересадочный узел, включить территорию в проект городской электрички.

Напомним, о создании мастер-плана ЖК «Клюквенный» редакции рассказывал экс-председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков. Сам Поляков пока не решил, будет ли участвовать в застройке площадки поселка Клюквенный. По его словам, это будет зависеть от условий, на которых правительство Новосибирской области станет продавать землю в Клюквенном, а также от текущей конъюнктуры рынка.

Еще одной площадкой для реализации инвестпроекта КРТ станет территория поселка Тулинский Новосибирского района. Здесь потенциальный объем жилищного строительства до 2030 года — более полумиллиона кв. м. жилья.

Ранее редакция рассказывала о конфликте, который инициировал один из депутатов регионального парламента в связи с планами правительства по освоению федеральных инфраструктурных средств.