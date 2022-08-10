Рекламодателям

На участке в Клюквенном началось создание инженерной инфраструктуры

  • 10/08/2022, 18:02
Автор:
новости Новосибирска
В Минстрое области рассчитывают, что к 2030 году на площадке будет возведено около 1 млн кв метров жилья.

— Мы начали реализацию пилотного проекта по комплексному развитию территории — ЖК «Клюквенный». На участке площадью 182 га планируется построить 1 млн кв метров жилья, — сообщил на пресс-конференции и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Он подчеркнул, что площадка не обеспечена инженерными сетями и поэтому до сих пор не представляла интереса для застройщиков. Сейчас появился механизм —инфраструктурные и бюджетные кредиты — позволяющий привлекать федеральные средства для подключения инженерно-технических сетей. Программу реализует Минстрой РФ. По словам Колмакова, для площадки в Клюквенном необходимо около 7 млрд рублей, из них 3,5 млрд регион рассчитывает получить в 2022 году. Со стороны региона проектом занимается АО «Агентство развития жилищного строительства».

—Сейчас заключаются договоры с сетевыми ресурсоснабжающими организациями: МУП «Горводоканал», АО «РЭС», АО «Сибэко». Надеюсь, в следующем году мы уже будем видеть результаты по прокладке сетей. До 2030 года постараемся завершить этот участок строительством, — добавил чиновник.

новости Новосибирска

У Ильи Полякова и Игоря Белокобыльского разошлись бизнес-интересы

Колмаков также сообщил, что уже существует мастер-план развития территории ЖК «Клюквенный», созданный с учетом всех современных требований, где запланировано строительство многоэтажные, среднеэтажных домов, а также социальных объектов: детских садов, школ и учреждений средне-специального образования, что позволит создать полноценный образовательный кластер. На площадке также планируется разместить поликлиники, транспортно-пересадочный узел, включить территорию в проект городской электрички.

Напомним, о создании мастер-плана ЖК «Клюквенный» редакции рассказывал экс-председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков. Сам Поляков пока не решил, будет ли участвовать в застройке площадки поселка Клюквенный. По его словам, это будет зависеть от условий, на которых правительство Новосибирской области станет продавать землю в Клюквенном, а также от текущей конъюнктуры рынка.

Еще одной площадкой для реализации инвестпроекта КРТ  станет территория поселка Тулинский Новосибирского района. Здесь потенциальный объем жилищного строительства до 2030 года — более полумиллиона кв. м. жилья.

 

Ранее редакция рассказывала о конфликте, который инициировал один из депутатов регионального парламента в связи с планами правительства по освоению федеральных инфраструктурных средств. 

Иллюстрация со страницы Минстроя области ВКонтакте

120

Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство недвижимость власть бизнес


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Грозит ли Новосибирской области дефицит «технарей»?

В региональном правительстве обозначили самые популярные у абитуриентов колледжей специальности.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Застройщики нашли альтернативу выбывшим санкционным стройматериалам и оборудованию

Помогла и «алчность иностранных поставщиков».
Читать статью >>
новости Красноярска

В управлении МВД России по Красноярскому краю новый руководитель

Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел России.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В Новосибирской области вырос объем ввода жилья на 39%

По сравнению с 2021 годом.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

«У каждого свой исход»

Все материалы
Лента новостей

Авито Работа сделает публикацию всех вакансий бесплатной

10/08/2022, 18:16

В Новосибирске перед судом предстанет директор компании по производству напитков

10/08/2022, 18:11

Страховщики оценили какие машины стало нецелесообразно восстанавливать после ДТП

10/08/2022, 18:09

Грозит ли Новосибирской области дефицит «технарей»?

10/08/2022, 17:37
Популярное

Мошенники предлагают клиентам «застраховать» средства на «едином межбанковском счете»

10/08/2022, 15:05

В российской системе бронирования авиабилетов будет только отечественное ПО

09/08/2022, 18:12

РФС обнародовал доходы и расходы команд за прошедший год

09/08/2022, 17:08

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Надежность и безопасность: «Ростелеком» в Новосибирске удачно прошел тренировку по восстановлению сетей

10/08/2022, 11:38

ВТБ: в июле рост продаж автокредитов в России превысил 10%

10/08/2022, 11:00

Получайте кешбэк за каждый второй заказ в «Самокате» по карте «Мир»

09/08/2022, 18:30
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска