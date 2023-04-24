В Кемерове запустили бота для консультаций по транспортным услугам

— Новый сотрудник Эля теперь работает в управлении единого заказчика транспортных услуг (УЕЗТУ) города Кемерово, — говорится в официальном телеграм-канале пресс-службы администрации города Кемерово. — УЕЗТУ запустило первый в Кузбассе телеграм-бот для консультирования пассажиров по вопросам безналичной оплаты проезда.

В администрации уточняют, что в простой и доступной форме у Эли можно получить оперативную консультацию об особенностях проезда по транспортной и банковской картам, узнать как контролировать поездки и расходы по ним, а также уточнить существующие тарифы на проезд в муниципальном транспорте.

Транспортными картами сегодня пользуются свыше 156 тысяч кемеровчан. По картам школьника, учащегося и пенсионера предоставляются льготы.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области врачи начинают с голоса заполнять карты пациентов.