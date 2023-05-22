Страховые компании рассказали о покрытии ущерба от ядерного взрыва, военных действий и последствий гражданской войны

Представитель Всероссийского союза страховщиков пояснил, что, если определенная ситуация сложилась вследствие военных действий, то ее посчитают страховым случаем при условии, что у страхователя заключен договор при наличии расширения страхования на военные риски. Однако, эксперт отметил, что такое расширение не предлагается по умолчанию, пишет РБК.

Специалисты так же рассказали, смогут ли они покрыть ущерб имуществу или нанесение вреда здоровью от беспилотников, которые периодически атакуют территорию РФ.

По их словам, риски от падения дронов, их частей или грузов обычно включаются в базовые страховые полисы, при этом военные действия и мероприятия — повод для отказа в выплате страховки.

— Согласно ст. 964 Гражданского кодекса РФ, «страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие: воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, если договором страхования не предусмотрено иное, — процитировал представитель ВСС.

Ранее редакция сообщала, что страховые компании могут продавать полис только после предоставления ключевого информационного документа.