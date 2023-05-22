Впервые за четыре года Новосибирске прошел крестный ход памяти Кирилла и Мефодия

В Новосибирске 21 мая состоялся общегородской крестный ход, посвящённый Дню славянской письменности и культуры. Более семи тысяч новосибирцев приняли участие. Об этом сообщили в региональном правительстве. Праздничное шествие протянулось в центре Новосибирска от Вознесенского Кафедрального собора через Свято-Никольскую часовню к Собору во имя Благоверного князя Александра Невского.

Для многих участников это было долгожданным событием, ведь из-за пандемийных ограничений масштабных крестных ходов не было уже четыре года.

– Мы переживаем времена, когда от нас опять требуется объединение, крепость духа. Многие века мы гордились тем, что при всём многообразии славянских традиций и народов у нас – общие основы, общие корни, похожие языки и песни. И вот сегодня кому-то пришло в голову разнообразие славянских языков использовать не для объединения, а для раздора. Именно поэтому сегодня нам очень важно снова объединиться и продемонстрировать, что славяне, как и в прежние времена – это единая общность, – отметил Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.

Также крестном ходе приняли участие около 100 сестёр милосердия со всей Новосибирской епархии.

Отметим, что после общегородского состоялось молитвенное шествие в военном городке в Октябрьском районе. По масштабу он уступал шествию по Красному проспекту, но для православной общественности также имел важное значение. Участники крестного хода прошли от памятника воинам 85-й Ленинградско-Павловской дивизии, который был недавно восстановлен, мимо музея, до исторического места расположения полкового храма святителя Николая Чудотворца, освящённого в 1913 году.

Напомним, День славянской письменности и культуры связан с именами Кирилла и Мефодия, которые создали славянскую письменность и перевели с греческого языка богослужебные книги. Среди них – апостольские послания, Псалтырь и избранные чтения из Евангелия. Во всех славянских странах праздник отмечают 24 мая. В России этот праздновать День славянской письменности начали в 1863 году.

Ранее редакция сообщала о том, что в Парке Арена в Новосибирске ко Дню города откроют кафе.