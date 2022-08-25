Какие ниши в производстве медицинских изделий и расходников может занять российский бизнес?

— С участниками «Технопрома» мы обсудили вопрос обеспечения стабильной ситуации на российском рынке медицинских изделий и перехода на отечественную продукцию. Эти темы сейчас стали крайне актуальны, и наш институт призван создавать условия, чтобы отечественные компании выходили на рынок, замещали иностранных поставщиков. Но при этом качество их продукции должно быть не хуже западных аналогов и даже опережать их по качеству, — сообщил на пресс-конференции в рамках форума «Технопром» первый заместитель Института медицинских изделий Минпромторга России Андрей Генералов.

— Мы наблюдаем интересный момент. В марте-мае были истории с поиском готовых медизделий и логистики. С помощью различных органов власти этот процесс удалось наладить и закрыть потребности медорганизаций. Сейчас пошла вторая волна, связанная с истощением запасов у производителей медизделий и с потребностью эти запасы пополнять, — констатировал Казеев. — При этом возникли новые проблемы. Резко выросла цена на сырье и комплектующие, на мировом рынке большие сложности с производством чипов, повсеместно наблюдаются перебои в поставках микроэлектроники, поставщики отказываются направлять в Россию комплектующие и материалы, которые можно отнести к продукции двойного назначения. В результате интерес рынка смещается в сторону отечественных производителей, которые изъявляют желание включаться в работу и заполнять опустевшие ниши.

Заместитель генерального директора Института медицинских материалов Минпромторга России Илья Казеев констатировал, что в отрасли сейчас уже возникают локальные перебои с поставками сырья, комплектующих для изготовления медицинских изделий.

Он отметил, что Институт медицинских изделий Минпромторга РФ совместно с Минздравом и Росздравнадзором определили наиболее дефектурные позиции, по которым возникает риск, что эти изделия могут пропасть из России.

— Первый блок — это медицинские изделия в области диагностики invitro: тест-системы, наборы реагентов, в том числе для закрытых систем иностранного производства и т.д.

— Здесь мы находимся в стадии догоняющих. Но тот базис, который у нас есть по диагностике различных заболеваний, в том числе инфекционных, очень качественный. И ряд отечественных производителей, в том числе новосибирских, известны во всем мире, — подчеркнул Илья Казеев.

— На втором месте — изделия для оказания медицинской помощи в манипуляциях. Различные инструментарии, которые до настоящего времени медорганизации России закупали у иностранных производителей. Впрочем, Кизеев отметил, что российские заводы имеют компетенции по их производству и готовы к организации и наращиванию выпуска, но для этого необходим адекватный запрос от врачебного сообщества, дистрибьюторов, которые развернут свои интересы в сторону отечественных компаний.

— Третий блок — медицинские изделия, относящиеся к ортопедии. По словам Ильи Казеева в этом сегменте в последние годы тоже наблюдалось засилье иностранных производителей. На продукцию отечественных компаний медорганизации обращали мало внимания. Заместитель директора по научной работе Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии (НИИТО) Ирина Кирилова признала, что существует огромный разрыв между идеями врачей, которые возникают в ходе практической деятельности, и конечным продуктом, медицинскими изделиями, что в итоге появляются.

— Мы бы хотели получить помощь и содействие в существующем ныне разрыве между полученной интеллектуальной собственностью и доведением результатов нашей интеллектуальной деятельности в виде высокотехнологичных медизделий до использования в нашей клинической практике, — добавила она.

Заместитель генерального директора по экономике, финансам и развитию АО «РТ-Медицина» Александр Братковский обратил внимание еще на один дефектурный блок:

— критическую зависимость России от импорта тяжелой медицинской техники. Это техника для диагностической визуализации, МРТ, КТ, ангиографы, которые позволяют проводить точную медицинскую диагностику и оказывать высокотехнологичную медпомощь.

— В этом направлении нужно прорабатывать проекты по импортозамещению, несмотря на то, что эти технологии очень сложные и долгосрочные — от 3 до 5 лет, — подчеркнул он.

В частности, в «РТ-Медицина» сейчас идут работы по созданию средств неотложной медицинской помощи для осуществления прямого массажа сердца, широкой линейки аппаратов ИВЛ, аппаратов для неонатальной медицины, медицинской морозильной техники.

Андрей Генералов сообщил, что в структуре Института медицинских материалов создан проектный офис, который занимается поиском производителей, готовых взять на себя выпуск дефектурных изделий и их вывод на рынок. Институт также готов оказывать содействие в консолидации знаний научного сообщества учреждений здравоохранения, производителей сырья и медицинских материалов для реализации таких проектов.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские ученые полностью локализуют создание ускорителя для терапии рака.