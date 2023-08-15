Пассажир рейса Хабаровск-Новосибирск оштрафован за курение в туалете

В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Толмачево от представителя авиакомпании поступило сообщение о нарушителе на борту воздушного судна. Сибиряк так долго летел из Хабаровска в Новосибирск, что не смог побороть тягу к вредным привычкам. Мужчина закрылся в туалете и закурил. Сразу после приземления противника здорового образа жизни встретили люди в погонах.

— В отношении мужчины сотрудниками линейного отдела составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.24 КоАП РФ, который на сегодняшний день рассмотрен, правонарушитель подвергнут наказанию в виде административного штрафа, — сообщили в транспортной полиции Сибири.

Ранее редакция писала о том, как вредные привычки испортили поездку на поезде жителям Тюменской области. Их высадили под Новосибирском из-за неадекватного поведения.