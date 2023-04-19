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Строители четвертого моста через Обь готовятся к монтажу вантовой системы

  • 19/04/2023, 11:17
транспорт, Андрей Травников, строительство, четвертый мост в Новосибирске
Она будет включать 70 тросов общей длиной почти 9 км.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, а также представители концессионера провели 19 апреля выездное совещание на строительной площадке мостового перехода через реку Обь. Участники мероприятия обсудили ход производственных работ по строительству четвертого моста и предстоящие работы по монтажу вантовой системы.

«Вантовая система будет состоять из 70 тросов общей длиной почти 9 км.  Они выполнены из параллельных высокопрочных монопрядей, каждая из которых состоит из 30 проволок. Самый длинный вант – 235 метров, а самый короткий – 63 метра. Система будет удерживать 3 пролёта моста общей длиной 380 метров и общим весом свыше 5,5 тысяч тонн. Крепить металлические тросы будут к пилону высотой 114 метров», – пояснил Анатолий Костылевский.

Как уточнили в группе «ВИС», сейчас строители проводят комплекс работ по обустройству эксплуатационных устройств в теле опор пилона, смонтировано 99 из 142 площадок обстройки пилона с внешних сторон. Работы по натягиванию начнутся в мае и продлятся до августа. В сентябре их будут дотягивать и регулировать до проектных значений. На строительной площадке мостового перехода трудятся более 1200 человек и 160 единиц техники.

Продолжатся работы по обустройству развязок и тоннеля под железной дорогой Транссибирской магистрали.

К сегодняшнему дню в рамках мостовой концессии полностью осуществлена надвижка проезжей части и гидроизоляция 776-метрового руслового пролёта моста, почти завершена укладка на нём первого слоя литого асфальта. Также полностью завершено сооружение 306-метрового сталежелезобетонного пролёта на левобережной пойме реки, ведутся работы по нанесению оклеечной гидроизоляции.

На правом берегу Новосибирска уже запущено движение по 2 из 3 съездов и Зыряновскому путепроводу. На левом берегу работы сейчас ведутся на 7 объектах. Транспортная развязка в этой части города включает 25 съездов, 4 надземных пешеходных перехода, 9 сталежелезобетонных пролётных строений. Это самое масштабное инженерное сооружение данного типа на территории России.

Кроме того, идут работы по созданию тоннеля под железнодорожной линией Транссибирской магистрали. Сейчас выполняется комплекс работ по устройству гидроизоляции и постоянной обделки в двух сечениях путепровода. Завершается устройство защитного экрана 40-метрового тоннельного путепровода в створе улицы Станиславского. Устройство тампонажного слоя стартового и приёмного котлованов выполнено на 100%.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт строительство Андрей Травников


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