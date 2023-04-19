Безработным россиянам предлагают разрешить выходить на пенсию досрочно

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) подготовили соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта «О занятости населения», передают «Ведомости» со ссылкой на документ.

Авторы инициативы предлагают дать возможность россиянам предпенсионного возраста выходить на пенсию досрочно при условии, что служба занятости не трудоустроит их в течение одного года.

Кроме того, предлагается внести в законодательство понятие «частично безработный» — чтобы граждане могли получать соответствующее пособие.

При этом в федерации поясняют, что в отличие от неполной занятости, когда работник нанят по трудовому договору, но трудится меньше нормы по договорённости с руководством, под частичной безработицей предлагают понимать вынужденное уменьшение времени работы сотрудника по внешним причинам — карантин, сокращение объёмов производства из-за экономических причин или в силу ЧС.

По данным экспертов, возможность выйти на пенсию раньше формального срока есть и сегодня, но для этого необходим трудовой стаж — не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин.

Напомним, что с 2019 года в стране полным ходом идет пенсионная реформа, которая в результате увеличит пенсионный возраст на 5 лет. До 2028 года действует переходный период, согласно которому в 2024 году на пенсию по возрасту смогут выходить женщины в 58 лет и мужчины в 63 года (1966 и 1961 годов рождения соответственно).

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