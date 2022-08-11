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Строители станции метро «Спортивная» приступили к благоустройству территории

  • 11/08/2022, 09:45
Автор:
новости Новосибирска
Капитальное строительство завершено, в разгаре отделочные работы.

Строительство станции метро «Спортивная» вошло в заключительную фазу, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска. Строители приступили к благоустройству территории – плиткой будет выложено почти 6000 кв. метров. Фасадную часть станции обшивают металлическими панелями с современной подсветкой.

— Продолжается установка оборудования: идёт монтаж раздвижных дверей на первой и второй линиях. Внешняя отделка фасада алюминиевыми панелями выполнена на 40 %. Также решается вопрос и с новым остеклением галереи: от моста до станции все стекла уже заменены, рабочие приступают к замене стекол на второй части эстакады до ул. Горской и площади Лыщинского, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Как подчеркнул глава города, к открытию станции эстакада будет готова, сейчас здесь полным ходом идет косметический ремонт опор и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности на этом участке.

К 30 сентября 2022 года строительная готовность станции «Спортивная» должна составить 100 %.

— Для благоустройства прилегающей к станции территории в ходе конкурсных процедур был выбран новосибирский подрядчик, который сам производит плитку и укладывает ее. Всего намечено четыре этапа работ по благоустройству территории, — рассказал о ходе работ представитель подрядной организации, директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов. — В рамках первого этапа будет обустроена бетонная поверхность для свободного проезда транспорта к станции. Второй, третий и четвертый этапы предполагают отделку территории плиткой со стороны дамбы Октябрьского моста, между парком «Ледовая арена» и станцией метро, в районе торцевой части «Спортивной». Первый и второй этапы планируется вести параллельно.

Фото-скрин видео со страницы мэра Вконтакте

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство станция метро Мэрия


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