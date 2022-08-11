Строители станции метро «Спортивная» приступили к благоустройству территории

Строительство станции метро «Спортивная» вошло в заключительную фазу, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска. Строители приступили к благоустройству территории – плиткой будет выложено почти 6000 кв. метров. Фасадную часть станции обшивают металлическими панелями с современной подсветкой.

— Продолжается установка оборудования: идёт монтаж раздвижных дверей на первой и второй линиях. Внешняя отделка фасада алюминиевыми панелями выполнена на 40 %. Также решается вопрос и с новым остеклением галереи: от моста до станции все стекла уже заменены, рабочие приступают к замене стекол на второй части эстакады до ул. Горской и площади Лыщинского, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Как подчеркнул глава города, к открытию станции эстакада будет готова, сейчас здесь полным ходом идет косметический ремонт опор и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности на этом участке.

К 30 сентября 2022 года строительная готовность станции «Спортивная» должна составить 100 %.