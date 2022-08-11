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В 2022 году начнется строительство подземно-наземного метро в Красноярске

  • 11/08/2022, 09:39
новости Красноярска
В декабре 2021 года сообщалось, что метро начнут строить в первой половине 2022 года.

В правительстве Красноярского края состоялось подписание контрактов на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по созданию в Красноярске линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта. Начало работ запланировано уже в текущем году, ввод объекта — в 2026 году.

Работы должны начаться в 2022 году, метро должно быть запущено в 2026 году.

В декабре 2021 года сообщалось, что метро в Красноярске начнут строить в первой половине 2022 года.

— Заказчиком работ является государственное предприятие Красноярского края «Центр транспортной логистики». Выполнит все работы «под ключ» группа компаний «Моспроект-3», имеющая большой опыт реализации инфраструктурных проектов в Москве и регионах, — говорится в сообщении.

ГК «Моспроект-3» уже возводит участки двух линий метрополитена Нижнего Новгорода. Эксперты компании также разработали концепцию легкорельсового транспорта для Челябинска.

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Исполнитель контракта должен построить четыре подземные и две наземные станции на участке длиной 11 км (от улицы Высотной до улицы Шахтеров). Инженеры «Моспроект-3» разместят 6 станций — 4 подземных и 2 наземных.

— Проект очень интересный, одна из важных задач — интегрировать подземную систему рельсового транспорта в городскую наземную сеть. Поэтому мы предложим краю одни из самых современных технологических решений, которыми мы владеем, — пояснила генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Анна Меркулова добавила, что выбор в пользу станций мелкого заложения позволит эксплуатирующей организации в дальнейшем грамотно оптимизировать пассажиропотоки — пересадки на наземный транспорт станут короче и быстрее. В дальнейшем маршрут обладает потенциалом по продлению еще на 4 км и строительству дополнительных 6 наземных станций.

Строительство метрополитена в Красноярске оценивается в 89 млрд рублей, регион долго искал способы удешевления проекта. Его реализация будет возможна благодаря инфраструктурному кредиту. Соглашения об этом были подписаны с федеральными Минфином и Минстроем.

Ожидаемый расчетный пассажиропоток метро составляет 66 млн пассажиров в год или 205,5 тысячи пассажиров в сутки от станции «Высотная» до станции «Ленинская». При условии полного развития сети метрополитена пассажиропоток может достичь 260 млн человек в год.

Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 60-е годы. Строить его начали в 1995 году и перестали — в 2009 году. В 2018 году после поддержки со стороны президента РФ предложения губернатора края Александра Усса о продолжении строительства метро были выделены федеральные средства в размере 1 млрд рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена. Его схема была серьезно изменена.

В 2021 году проблема недостроенных систем метро в крупных городах поднималась на «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. Он тогда отметил, что от проектов окончательно не отказались и ими занимается вице-премьер Марат Хуснуллин.

 

Ранее редакция сообщала, что новую станцию метро на действующей ветке в  Новосибирске сдадут осенью 2022 года. А также о том, что городу уже несколько лет не удается получить федеральное финансирование для дальнейшего строительства  метрополитена.

Фото с сайта правительства Красноярского края

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Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Красноярск

Теги : транспорт власть Metro


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