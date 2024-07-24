Строительная готовность инфекционной больницы — 99,4 процента

В Новосибирской области скоро начнёт работать новая инфекционная больница. По сути это больничный городок, занимающий площадь в 24 га. 21 здание медицинского назначения, 504 медицинских бокса, десять инженерных сооружений. Внутри — сложнейшие инженерные системы очистки воды и воздуха, в том числе, с учётом наличия патогенов I группы. Почти десять тысяч единиц медоборудования.
Общая территория больницы и внутреннее пространство в каждом отдельно возведённом здании разделено на «чистые» и «заразные» зоны, предотвращающее распространения инфекции путём разделения технологических потоков, организации санитарных-пропускников и т.д. Объект построен по всем самым жёстким постковидным санитарным требованиям.
— Объект фактически готов, — отметил председатель Госдумы ФС РФ Александр Жуков. — Осталось провести экспертизы, и совсем скоро больница будет готова к приёму посетителей.
По словам губернатора региона Андрея Травникова комфортные условия лечения получат не только жители Новосибирска и ближайших районов. Вертолётная площадка на территории больницы позволяет работать санитарной авиации, доставлять пациентов со всех уголков Новосибирской области.
Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО
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