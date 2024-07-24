Серийных автомобильных воров приговорили к 5,5 годам колонии в Новосибирске

В Новосибирске суд огласил приговор двум автомобильным ворам, совершившим 70 краж за полгода.

Суд установил, что дуэт Александра Арышева и Евгения Титова орудовал на территории сибирской столицы с ноября 2022 года по май 2023 года.

Приятели разбивали стекла в припаркованных автомобилях, проникали внутрь и похищали строительные инструменты и оргтехнику, после чего с места происшествия скрывались.

Задержать автоворов удалось в мае 2023 года.

— По совокупности преступлений, суд назначил каждому из них наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены на сумму 1209 550 рублей, — рассказали в Первомайском районном суде Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области полицейские задержали серийных воров, на счету которых 13 эпизодов гаражных краж. Охотников до чужого добра поймали на месте преступления, когда они обносили очередной объект в Бердске.