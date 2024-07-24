Мужчину унесло течением на Оби в Новосибирске

Спасатели Новосибирской области эвакуировали на берег мужчину, которого унесло течением на реке Обь.
— На место происшествия вышел катер водного экипажа «Тайфун», — говорится в сообщении спасателей МАСС.
Спасатели, прибыв, обнаружили, что мужчину уже вытащили из воды. Ему помог проходящий мимо пожарный катер. После того как мужчину спасли и доставили на берег, с ним провели профилактическую беседу.
— Если вас уносит течением, важно сохранять спокойствие, — отмечают эксперты.
Напомним, что два человека утонуло в Новосибирской области за неделю. Стоит отметить, что утонувших стало меньше. Ранее количество смертей доходило до 20 за такой период.
Ранее редакция сообщала о том, что рыбак с собакой чудом выжил, перевернувшись на лодке в Новосибирске.
Источник фото: Спасатели МАСС
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