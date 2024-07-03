Строительства ливневки добилась прокурора в Новосибирске

Благодаря прокуратуре в Первомайском районе появится ливневая канализация.

По сообщению прокуратуры Новосибирской области, проверка выявил, что одна из улиц района района, Одоевского, оказывается под водой во время ливня. Движение по такой проезжей части считается опасным.

В связи с этим правоохранители подали в суд иск с требованием о строительстве ливневой канализации.

— Исковые требования прокурора удовлетворены, исполнение судебного решения прокуратура контролирует, — отметили в сообщении в прокуратуры региона.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура обратилась в суд после затопления улиц Новосибирска. Сильные дожди этим летом размывают дороги города и уносят машины.