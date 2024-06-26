Прокуратура обратилась в суд после затопления улиц Новосибирска

Прокуратура Новосибирской области обратилась в Центральный районный суд с исковым заявлением к мэрии Новосибирска и правительству Новосибирской области. Ведомство требует, чтобы органы власти приняли меры к организации системы водоотведения путем обустройства водоотводных сооружений (ливневой канализации).

— На этих улицах отсутствует система водоотведения. При наличии осадков это приводит к затоплению улиц, создает угрозу безопасности дорожного движения, причинения имущественного вреда автовладельцам, — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

Особое внимание, по мнению прокуратуры, нужно обратить на улицы Докучаева, Промышленная, Красина, Моторная, Троллейная, Арбузова, Балтийская, Лермонтова, Каменское шоссе, пересечение улиц Кропоткина и Красного проспекта.

Напомним, вчера в Новосибирске вновь прошел сильный ливень. После него в соцсетях появились фото и видеокадры, машин, которые сносит с дорог поток воды. После потока на дорогах остается взломанный асфальт.

Ранее редакция рассказывала о том, что на Новосибирск обрушился град размером с теннисный мяч.