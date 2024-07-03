«Я никого не боюсь»: мигрант угрожал женщинам из-за жалоб на «Кишлак» в Новосибирске

В Хилокском микрорайоне Новосибирска произошла новая стычка между гостями из Средней Азии и местными жителями. На этот раз причиной конфликта стали жалобы на очередное открывшееся в микрорайоне кафе «Кишлак». Новосибирцы не рады новой «жральне» на улице Суходольной и массово пишут жалобы во всевозможные инстанции.

В связи с этим между тремя жительницами Хилокского района и иностранным специалистом, представившимся защитником родины, произошел конфликт.

Вечером 2 июля к женщинам, стоявшим возле своего дома подъехал на автомобиле иностранец и стал предъявлять претензии по поводу жалоб на «Кишлак».

— Он с агрессией поинтересовался, кто из нас пишет жалобы на «кафэ». Мы опомнится не успели, как в наш адрес полились угрозы. Особенно стало страшно, когда он вышел из машины, и я заметила на нем кобуру с пистолетом. Я взяла себя в руки и включила камеру, чтобы в случае чего у меня было хоть какое-то доказательство и снято его лицо. Он неоднократно сказал, что он гражданин России, участник СВО, никого не боится и ему ничего не будет. Что он хотел от нас мы не поняли, но очень сильно испугались, — рассказала одна из участниц конфликта в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в ВКонтакте.

Увидев, что его снимают, мигрант поменял тактику диалога и перешел в режим спокойствия.

Когда женщины отошли от пережитого шока, одна из них отправила видео своему супругу, который на данный момент находиться в зоне СВО.

На кадрах иностранец сообщает сибирячкам, что он гражданин России и защищает родину.

— Я родина все равно защитай! Я никого не боюсь. Кто пишет жалобы? Это тоже моя сторона. Я гражданин Российской Федерации, — заявляет он оппонентам.

Мужчина успокоил супругу и обратил ее внимание на нашивку на головном уборе «защитника отечества», не имеющую отношение к российской символике. По словам мужа сибирячки, все нашивки на форме иностранного специалиста не имеют отношения к армии России.

Напомним, жители Хилокского микрорайона уже более 4-х лет ведут борьбу с обнаглевшими мигрантами, устраивающие свалки среди жилых домов, незаконно подключающихся к их электросчетчикам и подбрасывающих гнилые отходы в общедомовые контейнеры. Даже были случаи, когда дети мигрантов нападали на русских детей. Всевозможные жалобы и мольбы о помощи новосибирцев в правоохранительные органы и органы местной власти, результатов не дали. Жители Хилоской, чья чаша терпения переполнена, обратились за помощью к главе СК России Александру Бастрыкину.

— Александр Иванович, просим незамедлительно обратить внимание на произошедшее Следственный комитет Российской Федерации. На полицию города Новосибирска мы никакой надежды не имеем, они на вызовы не реагируют и здесь помощи от них ждать не стоит. Вся надежда на СК РФ и лично Александра Ивановича, — заявили жители Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска «застукала» мигранта за выбросом отходов среди жилых домов в Хилокском микрорайоне. Мужчина выгрузил из своего минивэна горы разного мусора: пластиковые бутылки, ящики, коробки, протухшие овощи и прочий хлам.