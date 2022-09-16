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Толмачёво потратит на праздник в честь открытия аэровокзала почти 6 млн рублей

  • 16/09/2022, 12:21
Автор:
открытие аэровокзала в Толмачево
От исполнителя требуется предоставить на выбор заказчику не менее трех идей проведения торжества. Одна из которых и послужит основанием для разработки оригинального сценария.

Новосибирский аэропорт Толмачёво готовится к открытию нового аэровокзала, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на сайт госзакупок.

На праздничное мероприятие АО «Аэропорт Толмачёво» готов потратить почти шесть миллионов рублей. Заявки на предложения принимают до 27 сентября. Стартовая цена контракта – 5,9 миллионов рублей.

Согласно техническому заданию, исполнитель должен доставить, произвести монтаж/демонтаж, настройку, подключение и работу всего оборудования. Уточняется, что сценический комплекс установят внутри нового терминала.

От исполнителя требуется предоставить на выбор заказчику не менее трех идей проведения торжества. Одна из которых и послужит основанием для разработки оригинального сценария.

Концепция праздничной программы должна включать работу ведущих, выступление музыкальных и хореографических коллективов, викторину об истории аэропорта Толмачево, аниматоров и многое другое.

Для тожественного открытия создадут и смонтируют декорации: 3D-фотозону размером не менее 2,5×2,5×2,5 метра с шестью объёмными моделями самолётов. Их разместят на спиральных конструкциях на металлическом каркасе.

Введение терминала в эксплуатацию запланировано к новому году.

 

Ранее редакция сообщала, что главгосэкспертиза одобрила реконструкцию летного поля аэропорта Толмачево.

Фото: Gensa Gensa

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : терминал праздничное мероприятие открытие аэровокзала в Толмачево Аэропорт Толмачево


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