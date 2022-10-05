На онлайн-площадках появились сервисы для проверки товара на подлинность бренда

— Сегодня многие предпочитают онлайн-покупки с доставкой многочасовым походам по магазинам. Так, на Авито за год продажи мужской и женской одежды выросли на 72% и на 43% соответственно, мужскую обувь покупали на 70% чаще, а женскую — на 59%. При этом пользователям интернет-магазинов бывает сложно оценить подлинность брендового товара по фотографиям, — отмечает Алексей Козловский, руководитель категории Lifestyle в Авито.

В компании запустили сервис по аутентификации фирменных вещей. Пока он тестируется на обуви и аксессуарах. Аутентификацию проводят партнеры платформы — международные лидеры рынка проверки фэшн-изделий

— Аутентификация заключается в оценке представленных продавцом фотографий. Профессиональный эксперт анализирует товар на фото и выдает заключение о подлинности изделия. Проверка поможет продавцам привлечь внимание к своим товарам и завоевать большее доверие покупателей, а покупателям — даст дополнительную информацию для принятия решения о покупке, — поясняют в компании.

Для продавцов

На сегодняшний день на платформе можно провести проверку обуви и аксессуаров из люкс-, среднего и масс-маркет сегментов. Ее тестируют на продавцах с высоким рейтингом. Пока услуга бесплатна, но в перспективе сервис планирует взимать оплату. Расчетная стоимость проверки обуви составит 349 руб., а сумок — 499 руб., что ниже распространенной в сфере аутентификации цены за услугу. Например, проверка через популярное приложение Entrupy стоит в среднем 2 тыс. руб., а частные эксперты берут около 700-1000 руб за проверку сумки. На Авито не исключают, что в будущем расценки на сервис на платформе также будут корректироваться.

После размещения объявления система автоматически определяет возможность аутентификации товара — если это возможно, продавец получает соответствующее уведомление, в котором описаны условия проверки. Если продавец решает пройти проверку, платформа запрашивает у него конкретные фотографии и информацию о товаре в соответствии с шаблоном. Шаблоны для загрузки фото отличаются в зависимости от категории — например, в кроссовках нужно приложить фото стельки, а к сумке — фото фурнитуры и, при наличии, ее серийный номер.

В случае, когда аутентификаторам не требуются дополнительные фотографии вещи от продавца, проверка занимает всего 24 часа. После прохождения проверки товара экспертами объявление получает специальный бейдж «Оригинал». Проверку можно пройти только через мобильное приложение Авито.

Для покупателей

Что касается покупателя, то при просмотре объявлений по продаже обуви или аксессуаров он сможет отличить проверенные товары по бейджу. Фильтр по объявлениям можно ставить по всей России. Покупатели получают фотографии с проверки — это дает им возможность сравнить при получении в пункте выдачи заказов товар с теми фотографиями, которые продавец отправлял аутентификатору. Так покупатель будет знать, что получил именно ту вещь, которая прошла проверку, и которую он заказывал на платформе.

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