В Сбере рассказали — почему за 10 лет у инкассаторов в Сибири не похитили ни одного рубля

Несмотря на то, что ежедневно сотрудники инкассации в Сибирских регионах совершают свыше 3 тысяч операций по перевозке денег, за более чем десятилетнюю историю использования нового оборудования не было зафиксировано ни одного случая хищения.

У спецконтейнеров многоуровневая система защиты – открыть их могут только уполномоченные сотрудники, а внутрь встроен механизм, запускающий ловушку с краской, если достать деньги пытается посторонний человек. Краска повреждает каждую купюру, находящуюся в контейнере. После этого деньги использовать невозможно, соответственно и пытаться похищать их бессмысленно.

Роман Костылев, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк