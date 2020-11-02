Студент НГТУ НЭТИ создает систему отопления для электромобиля

— На электромобилях для охлаждения двигателя используется жидкостная система охлаждения, которая отводит тепло в окружающую среду через радиатор. Наша задача — просчитать, сколько тепла мы можем направить на отопление электромобиля, — цитирует руководителя проекта, доцента кафедры электротехнических комплексов НГТУ НЭТИ Егора Спиридонова пресс-служба университета.

По его словам, сейчас в качестве системы отопления в электромобилях используют резисторы, которые нагреваются и берут электрическую энергию от аккумулятора, вследствие чего тот разряжается, и электромобиль проезжает меньшее расстояние. Разработанная система будет использовать тепло, которое выделяется от аккумуляторной батареи и двигателя, — оно будет «уходить» в электромобиль (в салон) с помощью теплообменника.

— В нашем случае теплообменник будет охлаждать электрический двигатель и аккумуляторную батарею и переносить полученную теплоту в салон, — отмечает Егор Спиридонов.

В качестве дополнительных источников обогрева разработчик планирует использовать кондиционер и электрический нагреватель. Все источники тепла будут объединены в одну систему, в которой будет возможность выбора источника тепла в зависимости от режима движения.

— Мы должны «достать» больше тепла от двигателя и аккумулятора, для этого в электромобиле должен быть радиатор большого размера, — говорит Егор Спиридонов.

С помощью этой системы электромобиль сможет работать в мороз (до –30 градусов). По словам разработчиков, представленные аналоги системы, над которыми сейчас ведутся работы, смогут работать до –10 градусов.

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