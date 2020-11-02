13 проектов станут резидентами бизнес-инкубатора Академпарка

В акселерационном онлайн-марафоне А:СТАРТ, который начался в сентябре, приняли участие более 90 человек, представивших 51 проект. Сертификат, дающий право стать резидентом Технопарка Новосибирского Академгородка получили 13 команд, сообщили в пресс-службе Академпарка.
Отмечается, что в оценке и проработке проектов приняли участие эксперты из Новосибирска, Москвы, Мюнхена и Сан-Франциско, партнерами акселератора выступили международное сообществ Go Global World и венчурная студия GSD из Калифорнии.
Итоговые защиты проектов перед экспертному жюри прошли также в формате онлайн. Профильные эксперты выбирали будущих резидентов Академпарка по целому ряду критериев: актуальность проблемы и релевантность решения, гибкость команды, готовность MVP (минимально-жизнеспособного продукта) и трекшн — активность во внешней среде (в том числе продажи и договоренности о сотрудничестве, достигнутые за время акселерации).
Список проектов-победителей осеннего бизнес-ускорителя А:СТАРТ, которые продолжат работу в Академпарке на правах резидентов:
Секция «Информационные технологии»:
Секция «Приборостроение»:
Секция «Био-Нано-Мед»:
Кроме того, партнер А:СТАРТ, сооснователь GSD Venture Studios (США, Калифорния) Дерек Дестенфилд выбрал лучший стартап, который получил грант в 7500$ на онлайн-обучение в акселераторе – GSD. Им стал проект Happ Core. При решении учитывались: наличие data science, deeptech и актуальная проблематика проекта, сильная математическая база, хороший уровень подготовки команды и высокий уровень владения английским языком.
Фото предоставлено пресс-службой Академпарка
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