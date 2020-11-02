13 проектов станут резидентами бизнес-инкубатора Академпарка

В акселерационном онлайн-марафоне А:СТАРТ, который начался в сентябре, приняли участие более 90 человек, представивших 51 проект. Сертификат, дающий право стать резидентом Технопарка Новосибирского Академгородка получили 13 команд, сообщили в пресс-службе Академпарка.

Отмечается, что в оценке и проработке проектов приняли участие эксперты из Новосибирска, Москвы, Мюнхена и Сан-Франциско, партнерами акселератора выступили международное сообществ Go Global World и венчурная студия GSD из Калифорнии.

Итоговые защиты проектов перед экспертному жюри прошли также в формате онлайн. Профильные эксперты выбирали будущих резидентов Академпарка по целому ряду критериев: актуальность проблемы и релевантность решения, гибкость команды, готовность MVP (минимально-жизнеспособного продукта) и трекшн — активность во внешней среде (в том числе продажи и договоренности о сотрудничестве, достигнутые за время акселерации).

Список проектов-победителей осеннего бизнес-ускорителя А:СТАРТ, которые продолжат работу в Академпарке на правах резидентов:

Секция «Информационные технологии»:

Remote Screen – программное обеспечение для удаленного управления технической средой и мониторинга. Happ Core – мобильное приложение, в котором информация размещается на кривой настроения общества. ChemIT+ – виртуальная химическая лаборатория для изучения химии. Laminate IT – умные композитные решения для производства бездефектных крупногабаритных продуктов при помощи CV&ML.

Секция «Приборостроение»:

«РОССВЕТ» – светодиодное освещение с жидкостным охлаждением. RT-Electronics – беспроводная перепрошивка устройств в сетях LPWAN «АКДР» – аппаратный комплекс диагностики разрушений. «Модульный предусилитель» – модульный ламповый гитарный усилитель. VectorMOO – программно-аппаратный комплекс направленный на повышение производительности молочных хозяйств. «Плазменные топливные системы» – розжиг и поддержание горения пылеугольных котлов.

Секция «Био-Нано-Мед»:

«Амарант Сибири» – технология глубокой переработки амаранта для производства растительных белков и пектинов. SuperNOVA – фотокаталитичекие добавки диоксида титана в лакокрасочные изделия. «Слышу окружающий мир» – комплекс продуктов для слухоречевого обучения детей.

Кроме того, партнер А:СТАРТ, сооснователь GSD Venture Studios (США, Калифорния) Дерек Дестенфилд выбрал лучший стартап, который получил грант в 7500$ на онлайн-обучение в акселераторе – GSD. Им стал проект Happ Core. При решении учитывались: наличие data science, deeptech и актуальная проблематика проекта, сильная математическая база, хороший уровень подготовки команды и высокий уровень владения английским языком.

Фото предоставлено пресс-службой Академпарка